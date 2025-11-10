400.000 euros de la Diputación de León para censar el amianto en 105 municipios

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes para la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, una ayuda que obtendrán 105 municipios leoneses y que cuenta con una asignación global de 398.251 euros.

Las subvenciones supondrán una aportación de una cuantía máxima de 4.000 euros por municipio, según establecen las bases y el objetivo de estas ayudas, gestionadas a través del área de Desarrollo Rural y Transición Ecológica que encabeza el diputado Javier Salgado, es facilitar a los ayuntamientos la identificación de edificaciones, infraestructuras o emplazamientos que contengan este material peligroso, para planificar posteriormente su retirada de manera segura y conforme a la normativa vigente.

El procedimiento para la elaboración del censo consta de dos fases: la de exploración (cribado) y la de inspección. Como resultado de la primera etapa se obtendrá una relación de los emplazamientos e instalaciones con amianto o con alta probabilidad de contenerlo, mientras que la segunda fase se inspeccionarán los inmuebles recogidos en el inventario inicial para ratificar que realmente contienen este tipo de residuo.

Por último, en función del riesgo que se establezca, se indicará el plazo máximo para su retirada, elaborando un calendario para ello y añadiendo una valoración económica de cada una de las retiradas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El acuerdo, adoptado por unanimidad de la corporación provincial en sesión plenaria, permite así a los municipios disponer de recursos para ejecutar sus censos durante el próximo ejercicio, con cargo al presupuesto de 2026.

Con esta medida la Diputación de León continúa avanzando en su compromiso con la protección ambiental y la salud pública, apoyando a los municipios más pequeños en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.