Gigantesca protesta de los vecinos del Paseo de Salamanca por Bodegas Cándido

Como avisaron en febrero de 2023, los vecinos del Paseo de Salamanca número 1 han visibilizado a lo grande su protesta por la falta de soluciones ante el lamentable estado de Bodegas Armando, que abre su enorme 'esqueleto' en el número 5. Y lo han hecho cubriendo la propia fachada del edifico donde viven con diez pancartas de 2,20 metros por 1,60 en las que se lee «Bodegas incendio», «Bodegas okupas», «Ayuntamiento inútiles», «Ruina con Vistas» y «Bodegas peligro», entre otros mensajes que colgaron ayer por la noche.

Su intención es que de «una vez por todas» su «hartazgo» de dos décadas cale en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento leonés y tome por fin cartas en el asunto. Quieren que el viejo armazón de las bodegas se limpie y si los propietarios continúan sin atender ese requirimiento, que «la administración local como subsidiaria lo adecente».

Recuerdan que este mismo verano se han registrado varios conatos de incendio en las instalaciones de Bodegas Armando, que nuevamente los okupas se han multiplicado y que prosigue el riesgo del amianto y los agujeros en esos más de 640 metros cuadrados. Conserva parte de su fachada y de sus forjados, mientras que el resto se ha convertido durante los últimos años en un foco de suciedad y malos olores, según explican.

Dos de las pancartas.Ángelopez

Tras quejas y reclamaciones al Ayuntamiento de León e incluso al Procurador del Común, la solución a este problema aún no ha llegado. Los propietarios del edificio han desoído el requerimiento para que derriben los restos o que al menos los adecenten.

Acumulan más de 55.000 euros en multas, de las que han pagado una pequeña parte, después de que los técnicos de Urbanismo estimaran que sería necesaria una inversión de 54.800 euros para mantener en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad las Bodegas y los dueños incumplieran el plazo de un mes para ejecutarlo. El edificio se construyó en 1938 y tiene dos plantas sobre rasante y un sótano. Los vecinos denuncian que los forjados están hundidos y que en la zona se acumulan escombros, coches abandonados y una importante cantidad de maleza que genera peligro de incendio en épocas de calor. También buzonearon una hoja pidiendo al resto de vecinos de la manzana que apoyaran su protesta con un pañuelo blanco en la ventana.