Las luces de Navidad caen en Valladolid como en León en 2024 (y hay una inesperada coincidencia)

La empresa encargada de la instalación de la iluminación de Navidad en Valladolid, Ximénez Iluminación, ha empezado a revisar todos los anclajes de los adornos en la capital después de que se hayan producido cuatro caídas de arcos luminosos en apenas cinco días, la última esta misma madrugada, en principio, por una accidente con un camión de basura.

Miguel Ángel Pedrajas, director corporativo operaciones de Ximénez, ha explicado a EFE que han dejado un equipo para realizar una inspección visual de todos los elementos luminosos instalados, y ha precisado que han sido solo dos los arcos que se han soltado, aunque ha habido otras dos incidencias.

Ha indicado que las caídas de los arcos se han debido a la caída de uno de los balcones en los que se había amarrado la decoración y a que la propia arandela que sujetaba otro de los arcos en una fachada también se ha soltado, circunstancias ambas no habituales en este tipo de instalaciones.

A estas caídas se suman que un cable de otro de los arcos se soltó y que, esta madrugada, un camión de basura golpeó otro de los adornos, y que con el viento y la lluvia de la pasada semana se soltaron algunos de los adornos pequeños de metacrilato, "que eso a veces pasa si hay mucho viento".

Por todo ello, Ximénez ya ha empezado a hacer una revisión ocular de todas las luces de Navidad, para garantizar la seguridad de los amarres a fachadas, balcones y demás elementos arquitectónicos, y ha insistido en defender que sus estructuras tienen todas las garantías y siguen los protocolos.

Ha recordado que colocan más de 16.000 arcos de estas características por toda España, que no se suelen registrar caídas, y que lo sucedido en Valladolid les preocupa: "Somos la empresa que más afianza el alambre, la más garantista para que no haya ningún problema ni se suelte", ha insistido.

Las caídas que han afectado a cuatro arcos de iluminación navideña se han producido este lunes, sobre las 6:50 en la calle San Martín; el 5 de noviembre en la avenida de Segovia y en la calle 20 de Febrero; y el pasado viernes, en López Gómez.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha restado gravedad a lo ocurrido y ha insistido en que no se han producido daños personales. Mientras, el PSOE ha pedido que se revise toda la instalación pues, si bien algunos incidentes se han debido al viento y a la lluvia, otros no y deben investigarse.

En la ciudad de León, el pasado año ocurrió una situación similar tras la caída de un arco de luces navideñas sobre un hombre al que provocó heridas graves en Ordoño II y otra caída de un arco en la céntrica calle Covadonga, este episodio sin heridos. La misma empresa encargada de colocar las luces navideñas en Valladolid fue responsable de las luces de Navidad de la capital leonesa.