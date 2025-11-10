Dos muertos y dos heridos en un choque entre un camión y un turismo en Segovia

Imagen de una ambulancia del 112 de Castilla y León.112

Un hombre y una mujer han fallecido y otras dos personas han resultado heridas en el choque entre un camión y un turismo que ha ardido como consecuencia del golpe ocurrido esta tarde en el kilómetro 104 de la A-601, en Encinillas, en Segovia.

Tanto los fallecidos como los heridos iban en el vehículo, mientras que el conductor del camión ha resultado ileso, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno en Segovia.

En torno a las 15:15 horas una llamada ha informado del accidente entre el turismo y el camión, según el servicio de emergencias 1-1-2.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de dos personas.

Los servicios de emergencia han atendido además a otros dos heridos, uno de ellos trasladado en helicóptero medicalizado al hospital Río Hortega de Valladolid y el otro trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Segovia.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se ha activado al Grupo de Intervención Psicológica GRIPDE para atender al conductor del camión. EFE

