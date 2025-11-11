La Junta gastará 125 millones en 48 actuaciones en parques empresariales

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León destinará 124,7 millones de euros de inversión en actuaciones en polígonos, parques empresariales e infraestructuras industriales, con 48 actuaciones identificadas en las nueve provincias a lo largo de 2026.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, destacó este dato durante su comparecencia en las Cortes para presentar el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026, donde evidenció que la Comunidad, cuenta actualmente con casi dos millones de metros cuadrados para su venta inmediata, repartidos en 27 emplazamientos industriales, y «están previstos otros 4,5 millones de metros cuadrados que actualmente se encuentran en obras para su urbanización y posterior comercialización». Carriedo constató que su consejería movilizará 531,7 millones de euros, 217,2 para los distintos servicios de la Administración General; 294,6 a través de Icecyl y 19,9 con el Entre Regional de la Energía (Eren).

El consejero se detuvo con profundidad en los programas de Icecyl y remarcó junto a las inversiones en infraestructuras, las medidas de innovación empresarial. En este sentido, anunció que el organismo dispondrá en sus cuentas con 36,3 millones en subvenciones para apoyar la I+D Empresarial, un 33 por ciento más que en 2024. Además, el Plan de Digitalización de la Pyme estará dotado con 12,7 millones de euros.

En esta materia también mencionó los 3,6 millones de euros destinados al sistema de Red de centros tecnológicos de Castilla y León, para «garantizar su actividad; y en ciberseguridad, reseñó que la Junta lidera un programa con participación del Incibe, Andalucía y País Vasco, para crear un nodo de autonomías avanzadas en esta materia, que desplegará acciones de formación y líneas de ayudas, con 6,3 millones de dotación para 2026.

El consejero también profundizó en materia de financiación empresarial, y puso sobre la mesa que el ICE destinan más de 30 millones de euros en líneas de ayudas a la creación de empresas y a inversiones de pymes, para financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, y la consolidación y el crecimiento de los existentes. Asimismo, afirmó que el presupuesto recoge una dotación de 31,2 millones de euros para la financiación de proyectos y empresas, en este caso con recursos procedentes de los instrumentos financieros de Feder, así como de la reutilización de los reembolsos provenientes de los instrumentos financieros del anterior programa operativo. El departamento de Carriedo también aportará otros 25 millones de euros al Plan de crecimiento innovador para pymes y midcaps de Castilla y León.