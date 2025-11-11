Diario de León


La Junta gastará 125 millones en 48 actuaciones en parques empresariales

Carriedo anuncia 36,3 millones para la I+D Empresarial y 30 en líneas de ayudas a empresas y pymes

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo a su llegada para comparecer este martes en la comisión.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo a su llegada para comparecer este martes en la comisión.nacho gallego

Publicado por
Agencias
Valladolid

Creado:

Actualizado:

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León destinará 124,7 millones de euros de inversión en actuaciones en polígonos, parques empresariales e infraestructuras industriales, con 48 actuaciones identificadas en las nueve provincias a lo largo de 2026.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, destacó este dato durante su comparecencia en las Cortes para presentar el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026, donde evidenció que la Comunidad, cuenta actualmente con casi dos millones de metros cuadrados para su venta inmediata, repartidos en 27 emplazamientos industriales, y «están previstos otros 4,5 millones de metros cuadrados que actualmente se encuentran en obras para su urbanización y posterior comercialización». Carriedo constató que su consejería movilizará 531,7 millones de euros, 217,2 para los distintos servicios de la Administración General; 294,6 a través de Icecyl y 19,9 con el Entre Regional de la Energía (Eren).

El consejero se detuvo con profundidad en los programas de Icecyl y remarcó junto a las inversiones en infraestructuras, las medidas de innovación empresarial. En este sentido, anunció que el organismo dispondrá en sus cuentas con 36,3 millones en subvenciones para apoyar la I+D Empresarial, un 33 por ciento más que en 2024. Además, el Plan de Digitalización de la Pyme estará dotado con 12,7 millones de euros.

En esta materia también mencionó los 3,6 millones de euros destinados al sistema de Red de centros tecnológicos de Castilla y León, para «garantizar su actividad; y en ciberseguridad, reseñó que la Junta lidera un programa con participación del Incibe, Andalucía y País Vasco, para crear un nodo de autonomías avanzadas en esta materia, que desplegará acciones de formación y líneas de ayudas, con 6,3 millones de dotación para 2026.

El consejero también profundizó en materia de financiación empresarial, y puso sobre la mesa que el ICE destinan más de 30 millones de euros en líneas de ayudas a la creación de empresas y a inversiones de pymes, para financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, y la consolidación y el crecimiento de los existentes. Asimismo, afirmó que el presupuesto recoge una dotación de 31,2 millones de euros para la financiación de proyectos y empresas, en este caso con recursos procedentes de los instrumentos financieros de Feder, así como de la reutilización de los reembolsos provenientes de los instrumentos financieros del anterior programa operativo. El departamento de Carriedo también aportará otros 25 millones de euros al Plan de crecimiento innovador para pymes y midcaps de Castilla y León.

Gago destaca que el Plan de Cooperación Local bate récord hasta los 550 millones

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destacó que el Plan de Cooperación Local para 2026 vuelve a batir un «récord» de consignación presupuestaria en 2026 hasta alcanzar los 550 millones, lo que supone un aumento del 14,8 por ciento respecto a 2024, es decir, 71 millones más. Esta cifra «histórica», señaló, es una «extraordinaria noticia» para las entidades locales y los ciudadanos y confió en que también lo sea para los grupos parlamentarios.González Gago compareció este lunes ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 en lo relativo a su Consejería y a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León.En ese sentido, el consejero defendió unas cuentas de 204 millones para Presidencia, un nueve por ciento más que en los anteriores presupuestos, que apuestan en conjunto por «el desarrollo rural y el municipalismo» como «el motor de la igualdad y cohesión social y territorial». De esta forma, subrayó hoy el incremento «sustancial» de las partidas destinadas a las políticas relacionadas con el mundo local.Igualmente, González Gago destacó de las cuentas de su departamento que permitirán también seguir mejorando la calidad de los servicios públicos, la transparencia y comunicación, seguir «perfeccionando» el servicio que prestan los profesionales, y favorecer el retorno de los castellanos y leoneses. También apuestan por «ahondar» en la colaboración europea y la cooperación internacional.Asimismo, el consejero indicó que el Plan de Cooperación Local para 2026 vuelve a batir un «récord» de consignación presupuestaria hasta alcanzar los 550 millones. De esta cantidad, 119,98 millones forman parte de la Cooperación Económica Local General, con un incremento del 4,2 por ciento, que se gestionan directamente por Presidencia, y 430,74 proceden de la Cooperación Económica Local Sectorial, con un incremento del 18,4 por ciento, que son gestionadas por los distintos departamentos de la Junta.
tracking