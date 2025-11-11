Así ha acabado el caso del conductor que circulaba sin carné de forma reiterada

El caso del conductor que no dejaba el coche pese a no tener vigente el carné ha acabado de forma drásticva.dl

El Juzgado de lo Penal de Zamora envió a prisión a un hombre que conducía un vehículo a motor, a pesar de no tener vigente el carné y que, además, lo hacía de forma reiterada.

Agentes del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Benavente (Zamora) pillaron la semana pasada al sujeto cuando conducía por la autovía A-52, en sentido a Vigo (Pontevedra).

La Benemérita identificó el vehículo y a sus ocupantes y detectaron que pesaba sobre el conductor un señalamiento en vigor de búsqueda, detención e ingreso en la cárcel al estar privado de la licencia por condena judicial y por haber sido investigado en reiteradas ocasiones, según informaron fuentes de la Comandancia de Zamora.

“Con esta medida, se evita la multirreincidencia delictiva por parte de conductores que no solo ponen en riesgo su integridad, sino también la del resto de usuarios de la vía. La Guardia Civil remarca la colaboración ciudadana y pone a su disposición el número de teléfono 062 o el servicio de alertas Alertcops”, añadieron.