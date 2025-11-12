El exadministrador de Avanzalia pagó tres millones a la trama de Tomás Villanueva

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El que fuera administrador único en Avanzalia System, Carlos Galdón Cabrera, aseguró hoy que abonó tres millones de euros a la «banda» formada por el exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, el exviceconsejero Rafael Delgado, y su abogado Jesús Rodríguez Recio para desbloquear la conexión de la planta solar de Zarapicos, en la provincia de Salamanca. Por lo tanto, el presunto cobro de comisiones por parte de Delgado no se limitaba a la instalación de los parques eólicos. Galdón declaró en calidad de testigo en la Audiencia Provincial de Valladolid contra la denominada «trama eólica» que ingresó tres millones de euros en el banco Lloyds Bank del Principado de Mónaco en el año 2000 en dos cuentas. Un pago que, recordó, se produjo después de que recibiera una llamada de Aguirre para que se permitiera la conexión de 10 megavatios de una segunda planta solar de Zarapicos, con una inversión de 66 millones, tras la puesta en marcha de la primera de megavatio sin ningún problema. «A finales de 2006, se nos bloquea por parte de la Sección de Industria y Energía de la Junta —el consejero Villanueva, Delgado y su mano derecha Rodríguez Recio— esta instalación. Pasaron meses sin noticias y un día recibo una llamada de un señor, un tal Francisco Aguirre, que dice que teníamos que pagar tres millones para desbloquear esta situación. Tuve que ceder por que esos momentos estábamos ahogados y a punto de ir a la cárcel por la presión de los inversores», explicó.