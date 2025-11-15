478,5 millones en Industria para crear empleo y apoyar a los autónomos

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presupuesto de Consejería de Industria, Comercio y Empleo para 2026 crece un 5,1 por ciento y supera los 478,5 millones de euros, con el objetivo de seguir creando empleo, modernizar el tejido productivo y reforzar las ayudas a los autónomos a los que destina un apoyo histórico. La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha comparecido ayer para detallar las partidas de su departamento incluidas en el proyecto de ley de Presupuestos, aún sin apoyos parlamentarios suficientes para ser aprobados. Ha afirmado que se trata de unas cuentas «marcadamente sociales», orientadas a que «todas las personas y territorios de la Comunidad puedan traducir el buen momento económico en nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento». La oposición tildó el presupuesto en Industria de «nueces podridas» y «humo".