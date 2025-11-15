UPL decide este fin de semana sobre los Presupuesto de la Junta pero avisa: «Somos bastante pesimistas»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, aseguró ayer que su formación votaría “no” al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 porque no responde a las necesidades de León, Zamora y Salamanca, si bien decidirá durante este fin de semana si presenta una enmienda a la totalidad junto a Soria YA, con quienes comparten grupo parlamentario de las Cortes. “Somos bastantes pesimistas", dijo.

“No pasamos de las buenas palabras sin llegar a ningún tipo de acuerdo”, explicó Luis Mariano Santos que junto a la procuradora y secretaria general de UPL, Alicia Gallego, se reunió este viernes con el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para analizar las cuentas. “No hay excesiva voluntad para llegar a acuerdos”, lamentó el dirigente ‘leonesista’.

“No se dan las condiciones ni siquiera para llegar a acuerdos con el PP”, dijo porque no todo responde, en su opinión, a la construcción de un relato con el que pretenden poner de manifiesto la dificultad de negociar un presupuesto, lo que por otra parte añadió no tiene mucho sentido porque habrá elecciones en marzo del próximo año. Además, indico no tienen ninguna garantía de que vayan a cumplir cualquier pacto al que pudieran llegar.

Por todo ello, la UPL sopesará durante este fin de semana si registra la enmienda a la totalidad, así como el voto en el pleno previsto el 20 de noviembre que determinará si el presupuesto continúa con su tramitación o se devuelve a la Junta. “No descartamos absolutamente nada”, sentenció.

Luis Mariano Santos señaló que habló con el consejero portavoz sobre el horizonte electoral que se abre ante la cercanía de las próximas elecciones, ante el “buen momento” que vive la UPL, lo que indicó ayudará al respeto que no les han tenido en los últimos años.