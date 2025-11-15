La oposición pasa factura con la Cuentas

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, mantiene reuniones de trabajo con el Grupo Parlamentario Socialista en relación con el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026:Rubén Cacho

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, mantuvo ayer cinco reuniones de trabajo con partidos políticos con representación en las Cortes para recabar apoyos al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad, unos encuentros que han concluido con el «no» de los socialistas, quienes presentarán una enmienda a la totalidad, e incógnitas sobre la posición del resto de grupos, que, a excepción del PP, no han garantizado su apoyo.

El primer encuentro el día ha sido con el PSOE y se ha prolongado durante casi dos horas, posteriormente, ya por la tarde, el consejero se ha reunido con Por Ávila, Soria ¡Ya!, PP y UPL. Carriedo seguirá hoy esta ronda de contactos con Vox y se prevé una conversación con el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, quien ya ha anunciado su enmienda a la totalidad, el lunes antes de que Fernández Carriedo acuda al Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el Ministerio de Hacienda.

El día se ha cerrado sin acuerdos, ya que sólo Por Ávila ha aclarado que no presentará enmienda a la totalidad, mientras que el resto lo estudiarán el fin de semana. Tampoco han aclarado el sentido de su voto en el debate de las enmiendas a la totalidad que tendrá lugar el próximo jueves 20 de noviembre y que, por el momento, presentarán PSOE, Unidas Podemos y Francisco Igea.

No obstante, Fernández Carriedo ha considerado «positivas y útiles» las reuniones y ha explicado que se han desarrollado con «seis horas de trabajo intenso» en las que se han abordado «con detalle» las cuentas autonómicas y los puntos de coincidencia con «varios partidos políticos».

La portavoz socialista, Patricia Gómez, ha reiterado la negativa del PSOE a apoyar el proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León y ha garantizado que mantiene la enmienda a la Totalidad, al tiempo que ha pedido a Fernández Carriedo que aclare si las cuentas incluyen alguna reserva para afrontar posibles sanciones derivadas del procedimiento judicial de la denominada «Trama Eólica» y que podrían alcanzar los 24 millones. Tras la reunión, Patricia Gómez ha agradecido al consejero su disposición, aunque ha considerado que el encuentro «ha llegado tarde», ya que, a su juicio, el diálogo debería haberse producido antes y de forma directa entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

Soria Y anunció que pide 630 millones de euros en inversiones para la provincia a cambio de no presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Mañueco. «La pelota está en su tejado», dijo Ángel Ceña.

Por Ávila sostuvo que su voto dependerá de que losgre «algo» de lo planteado. «De aquí las día 20 mi teléfono está abierto», dijo Pedro Pascual, que reconoció la labia de Carriedo: «Te puede vender orinales».

Y la UPL informó de que decidirá este fin de semana sobre la enmienda a la totalidad, pero avisó: «Somos bastante pesimistas». Luis Mariano Santos aseguró que no descartan «absolutamente nada» y no ve «excesiva voluntad de negociar» en la Junta.