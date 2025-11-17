Una agonía de más de dos horas para el Toro Jubilo de Medinaceli

Publicado por Ical Medinaceli Creado: Actualizado:

Pacma denunció ayer que el Toro Jubilo en Medinaceli (Soria) sufrió una «agonía de más de dos horas» y volvió a convertirse en una «exhibición de maltrato animal extremo». El partido animalista, que ha documentado todo el festejo, señaló que el animal soportó un «embolado interminable», a lo que se unió, a su juicio, el «caos final» para intentar introducirlo en el corral. Durante los 19 minutos que se tardó en colocar y prender las bolas de fuego, los emboladores «bloquearon completamente» la visión del toro, que «mugía sin cesar mientras». Una vez prendido, llegó a zafarse del pilón todavía sujeto por la cuerda para intentar apagar sus cuernos enterrando la cabeza en la gruesa capa de barro.

En el festejo, que recordó está propuesto para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC), "reinó el desorden y la improvisación", según Pacma, quien explicó que "el fuego se apagaba y lo reavivaban abanicándolo con capotes". Por ello, el partido, que pocas horas antes se manifestó en la plaza del Ayuntamiento de Medinaceli, denunció que la organización se vio “desbordada” y fue "totalmente incapaz" de conducir al toro al corral durante dos horas.

“No hubo mansos, no hubo coordinación ninguna y este espectáculo caótico y patético se prolongó hasta, al menos, la 1.30 de la madrugada, momento en el que gran parte del público (algunos ondeando la ”bandera franquista"), e incluso la Guardia Civil, ya se había marchado, dejando a apenas una treintena de personas de la organización intentando resolver el panorama", explicaron.

Finalmente, el Pacma indicó que el proceso judicial continúa para determinar si el espectáculo de este sábado fue legal o no, como continúan defendiendo desde el partido animalista, que aseguró llegará “hasta donde sea penalmente factible” para acabar con esta “cruel” tradición.

Celebración del Toro Jubilo en MedinaceliConcha Ortega

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, dijo el sábado que la declaración del Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) como Bien de Interés Cultural es "una declaración merecida, no una ocurrencia por las circunstancias del último año".

En este sentido, mostró su satisfacción por el regreso de este festejo después de su suspensión de 2024, y ha reflexionado que "a veces en la vida suceden percances y hay que solucionarlos, y Medinaceli ha podido solucionar este".

El consejero estima que esa festividad del sur de Soria reúne elementos culturales y tradicionales suficientes para esta declaración como Bien de Interés Cultural, lo que ayudaría a seguir manteniendo su celebración.

Sobre las palabras del partido animalista Pacma según las cuales el Toro Jubilo no es un festejo taurino, Santonja ha comentado que "por suerte en este país existe libertad de opinión y expresión".