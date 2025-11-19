Una segunda muerte pone en jaque a la Residencia Decanos de Ávila, donde murió Encarnita Polo

Fallece a los 86 años la cantante Encarnita Polo, que triunfó con su 'Paco, Paco, Paco'.Gustavo Cuevas

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Los medios de comunicación han reportado ampliamente la noticia del fallecimiento de la cantante y actriz Encarnita Polo (86 años) el pasado viernes, 14 de noviembre de 2025 en la Residencia Decanos de Ávila (gestionada por DomusVi).

La policía está investigando su muerte como un presunto asesinato por estrangulación a manos de un compañero de residencia, un octogenario que, según los indicios, no había mostrado signos de agresividad y que fue ingresado en un Servicio de Psiquiatría.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias.

El segundo fallecimiento es el de una mujer identificada como Paquita en el transcurso de unas pocas horas en el mismo centro. Su hija lo ha denunciado a un medio sobre "actuaciones impropias e inaceptables" durante la última estancia de su madre.

La alarma se ha encendido en torno a la calidad de los cuidados en la residencia tras estos dos sucesos, especialmente por las circunstancias del fallecimiento de Encarnita Polo.

La hija de Paquita denunció "actuaciones impropias e inaceptables" en la atención de su madre. Un ejemplo concreto de la denuncia es: "No tenían un gotero para colgar el suero y lo pusieron en un gancho de la pared", según la hija de la víctima a Directo al Grano.