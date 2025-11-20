El alcalde de Garrafe de Torío rechaza la implantación de un bus eléctrico en el trazado de Feve en León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El alcalde de Garrafe de Torío (León), Miguel Flecha (Izquierda Unida) mostró hoy su rechazo a la propuesta del secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, de implantar el autobús eléctrico para completar el trazado de Feve desde el apeadero de La Asunción hasta la Estación de Matallana en la capital.

“Para nuestro ayuntamiento es irrenunciable que el tren pueda llegar al centro urbano. Es algo que venía sucediendo hasta las obras de integración de Feve en la ciudad de León y se deben orientar todos los esfuerzos para lograr que los trenes vuelvan a la Estación de Matallana” explicó Miguel Flecha.

El Ministerio, dijo, quiso “vender” el uso del autobús eléctrico como alternativa sostenible, pero “si eso es lo que les preocupa, que cambien el actual autobús por uno de gas natural, por ejemplo, pero que no olviden que el verdadero problema es realizar el transbordo”. La propuesta, a juicio de Flecha, no supone más que “maquillar lo que hay pero despilfarrando más dinero público y para hacer algo que ellos mismos reconocen que no funciona. Izquierda Unida reitera que el problema es el autobús no el combustible que se utilice”.