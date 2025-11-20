Santano certifica en León su papel de «liquidator» de promesas ferroviarias

La historia se repite, y el protagonista es el mismo. José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, regresó a León para confirmar los peores presagios de una provincia acostumbrada a ver sus infraestructuras recortadas. Si en su primera visita oficial a San Andrés en abril de 2024 ya se encargó de aguar las expectativas del soterramiento, advirtiendo que aquella obra faraónica «no estaba sobre la mesa», este miércoles ha terminado de enterrar el sueño de ver llegar el tren de Feve al centro de la ciudad.

La reunión en el Palacio de los Guzmanes con alcaldes de la León-Guardo sirvió para dar el carpetazo definitivo: no habrá tren hasta la estación de Matallana. La solución «magistral» del Ministerio para la histórica línea C1 no es ferroviaria, sino rodada. Santano se ha enrocado en la opción del autobús eléctrico, una medida que maquilla como «movilidad sostenible» lo que en la práctica es la desconexión del centro de León de su red de cercanías.

El 'dos' del ministro Óscar Puente volvió a utilizar el realismo presupuestario para recortar aspiraciones leonesas. En San Andrés abogó hace año y medio por una «integración blanda» y proyectos de «coste asumible», un modus operandi que usó en la capital, donde ese «coste asumible» pasa por convertir la traza ferroviaria de Feve en un carril para autobuses que conectará La Asunción con Padre Isla, con paradas en Hospitales y San Mamés y la posibilidad de que prosiga hasta la estación de AVE. El plan del Gobierno pasa por hormigonar la vía (sin levantar los raíles) y poner semáforos. El resultado: un trayecto de 24 minutos que dice adiós al sueño de Feve.