Las Cortes de Castilla y León rechazan los presupuestos de Mañueco y lanzan la campaña

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este jueves las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026, presentadas en bloque por los grupos de la oposición, lo que conllevará que el Gobierno autonómico tenga que prorrogar nuevamente las cuentas autonómicas a sólo unos meses de las elecciones previstas para marzo.

Tras un debate ante el pleno de las Cortes marcado por las referencias a la cercanía de los comicios autonómicos, la votación ha deparado una amplia mayoría parlamentaria contraria a seguir tramitando los presupuestos, con 47 votos sumados por los grupos del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y dos de los representantes del Grupo Mixto, mientras que han votado contra las enmiendas el PP (31) y los dos procuradores no adscritos -ex de Vox-, y se ha abstenido el procurador de Por Ávila.

Es la primera vez en la historia autonómica que el Gobierno ve cómo las Cortes rechazan su proyecto de ley de Presupuestos para el año siguiente.

