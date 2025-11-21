Mañueco afirma que las cuentas se aprobarán tras sumar mayoría en marzo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Alfonso Fernández Mañueco ha culpado a la oposición de «bloqueo» al frenar la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 con la aprobación de cuatro enmiendas a la totalidad y ha afirmado que las cuentas se aprobarán cuando el PP sume una nueva mayoría tras las elecciones que se celebrarán en marzo del próximo año. Mañueco ha tomado la palabra ante el Pleno de las Cortes tras el debate de las enmiendas a la totalidad para trasladar a todos los procuradores que la paralización de los Presupuestos obedece a un «cálculo partidista». «Ni el PSOE ni Vox han querido negociar nada, no porque no tuvieran tiempo, sino porque nunca tuvieron voluntad», ha manifestado. El presidente ha culpado a ambos partidos de considerar que la aprobación de estas cuentas supondría una «victoria» para el PP. «Se equivocan de cabo a rabo, no se han detenido a pensar que si se aprueban los presupuestos, será una victoria para todos los castellanos y los leoneses, desde el primer día dejaron claro que su intención no era dialogar, era bloquear», ha subrayado Fernández Mañueco, quien ha afeado a la oposición que haya «preferido la teatralidad del enfrentamiento a la responsabilidad del acuerdo». «Estos presupuestos se aprobarán, si no es ahora, será en el mes de marzo, cuando sumemos una nueva mayoría tras las elecciones, todas las medidas y todos los proyectos que tienen estos presupuestos estarán en nuestro programa electoral porque son proyectos buenos para la sociedad». Ha insistido en que con el «bloqueo» de las cuentas los que «pierden» son los autónomos, las familias, los que necesitan una vivienda, las personas mayores, los ganaderos, los agricultores, y el mundo rural. «La lista de los que pierden con su decisión es muy larga, los ciudadanos no se dejan engañar por el ruido, saben perfectamente cuándo se les defiende y cuándo se les utiliza, ustedes ponen sus intereses por encima de los intereses de Castilla y León», ha reseñado. No obstante, el presidente de la Junta ha garantizado que todas las medidas incluidas en el proyecto de presupuestos estarán presentes en su programa electoral porque «son proyectos buenos para la sociedad». «Son proyectos buenos porque van hacia nuestro objetivo colectivo de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas para vivir de nuestro país, de España», ha manifestado. «Me han oído decir en muchas ocasiones que en esta tierra, preferimos menos ruido y más nueces, ustedes han demostrado que prefieren el ruido y con ello ha formado una gran coalición, la coalición del ruido», ha defendido el presidente.

