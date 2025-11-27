Las monjas de Belorado rompen su silencio en redes: "No estamos secuestradas pero hay cosas que contar"

Las exmonjas del Monasterio de Belorado (Burgos) Susana Mateo (sor Sión, c) y Zaida Pinar (sor Myriam, izda), acompañadas por su abogado Enrique García de Viedma, e una comparecencia en los juzgados. EFE/Santi Otero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las monjas Clarisas de Belorado (Burgos), que han protagonizado un mediático cisma con la Iglesia Católica, publicaron un video en su cuenta de Instagram rompiendo el silencio sobre su situación. El mensaje, difundido en un momento de máxima tensión con el Arzobispado de Burgos, buscó calmar las aguas y, al mismo tiempo, reafirmar su postura.

La abadesa y otras religiosas aparecieron en el video para tranquilizar a sus seguidores, desmintiendo de forma contundente los rumores que apuntaban a un posible secuestro o manipulación.

Afirmaron: "No estamos secuestradas". Pidieron "paciencia" a los preocupados, asegurando que su deseo es ser fieles a la "verdad de Cristo, a la fidelidad a la fe, a la doctrina de la Iglesia Católica", y prometieron ir explicando su postura "poco a poco".

Las monjas han renegado de todos los Papas desde Pío XII, una postura doctrinal que las sitúa al margen de la Iglesia Católica actual. Reconocen únicamente la autoridad de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, líder de la Pía Unión Sancti Pauli Apóstol, una organización considerada una secta por el Vaticano.

La Abadesa afirmó en un extenso comunicado: "No todos los caminos llevarán a Roma", marcando su distanciamiento definitivo de la autoridad papal actual.

Denunciaron que el comisario pontificio, Monseñor Mario Iceta, había tomado el control de sus cuentas bancarias, dejándolas sin fondos. Solicitaron ayuda económica a través de sus redes, alegando que necesitaban los ingresos para los materiales de cuidado de las hermanas mayores y para materias primas de los productos que comercializan (como trufas y chocolates).