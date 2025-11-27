CCOO prevé que el ERE de Telefónica pueda afectar en Castilla y León a unas 280 personas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sindicato CCOO de Castilla y León calcula que el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la empresa Telefónica afectará en esta Comunidad a 280 trabajadores, lo que equivale al 60 por ciento de la plantilla en este territorio, donde actualmente hay 471 empleados.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que la compañía ha entregado ya la documentación en la que explica las causas que han llevado a la compañía a plantear un excedente de plantilla en España, que afectaría en total a 5.040 personas trabajadoras, de las que 3.649 corresponden a Telefónica de España, 1.124 a Telefónica Móviles y 267 a Telefónica Soluciones.

El representante de CCOO en esta empresa Vicente Miguélez ha anunciado que este sindicato ha solicitado una ampliación de la información aportada, en concreto sobre la afectación que puede tener este ERE en cada autonomía y provincia.

El sindicato ha indicado que el compromiso de la empresa es detallar esa información la próxima semana, aunque ha realizado una estimación de unos 280 empleos afectados.

"CCOO no firmará ningún plan de salidas si no está vinculado a una prórroga del Convenio ligada al periodo del Plan Estratégico planteado hasta 2030", ha recordado Miguélez, quien ha defendido que el ERE tenga carácter voluntario, sin salidas forzosas y universal, para todas las categorías.