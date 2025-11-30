Feijóo se vuelca con Mañueco para que el PP no dependa de Vox también en CyL

Publicado por N.M.J. (Ical) Burgos Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer en Burgos que en Castilla y León solo existen dos opciones: «Un Gobierno estable del PP o el bloqueo del PSOE». Así lo indicó durante su intervención en el II Foro Grandes Ciudades que reunió en la capital burgalesa a mandatarios populares de todo el país, entre ellos el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, entre otros.

Feijóo, quiso destacar la labor no sólo de Mañueco al frente del Ejecutivo autonómico, sino también de sus predecesores, como Juan Vicente Herrera. «Mañueco ha sido capaz de llegar a puerto a pesar de las dificultades que le han puesto estos años», dijo a la vez que puso en valor la propuesta de Presupuestos del Gobierno de Mañueco. «Son unos Presupuestos que deberían ser apoyados y sin embargo, hemos visto que están bloqueados», lamentó.

En este punto, y tras escuchar las palabras de Ayala, Suárez y Mañueco haciendo alusión a este tema, Feijóo afirmó que llega a la cita con la «lección aprendida». «No recomiendo no comprometerse con el tren de Burgos-Aranda de Duero-Madrid. Hay que desbloquearlo porque ese tren se quiere para seguir produciendo, para que las empresas sean competitivas», dijo, a la vez que incidió en que esta no es una decisión «localista ni un proyecto provincial ni autonómico, sino que es la vertebración de un país».

Por ello, en este aspecto se comprometió con Castilla y León, porque esta comunidad siempre lo ha estado con España. «Aquí fundamos una de las naciones más antiguas del mundo. Esta nación es fuerte, solida, y solo pide decencia en el proyecto de futuro, ilusión, saber hacer y esperanza».

El líder del PP también se ha referido al proyecto de Presupuestos para 2026 que se presentó en las Cortes y no obtuvo el respaldo de los grupos de la oposición, unas cuentas que «crecían un ocho por ciento con un incremento de la inversión real de un 20 por ciento» y que registra los «menores impuestos en la historia de la Comunidad».

«Estos presupuestos deberían de ser apoyados. Y sin embargo, hemos visto que están bloqueados», ha lamentado el líder popular durante su intervención en Burgos.

