La Junta recomienda la vacunación de la gripe en mayores de 60 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cobertura de vacunación frente a la gripe estacional en Castilla y León, cumplido el segundo mes desde el inicio de la campaña, se sitúa en un 56,7 % de las personas a partir de 60 años, con la administración en total a todos los grupos de edad de 644.193 dosis, un 83,2 % sobre las recibidas hasta el momento (774.000).

Este dato supone un descenso de 1,9 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraba un 58,6 %. Desde la Dirección General de Salud Pública se recomienda a todo aquel que lo tenga indicado -la población más vulnerable o con patologías previas- a vacunarse frente a la gripe o frente a la COVID-19 antes de que se produzcan las correspondientes ondas epidémicas.

Por provincias, las personas vacunadas frente a la gripe a fecha 1 de diciembre son las siguientes, según informa la Dirección General de Salud Pública: Ávila, 46.977; Burgos, 89.545; León, 112.556; Palencia, 41.897; Salamanca, 91.034; Segovia, 40.698; Soria, 25.429; Valladolid, 145.800; Zamora, 48.351; y 'No consta', 1.906.

En función del motivo de la vacunación, los colectivos más importantes son los grupos de riesgo por edad, con un total de 493.806 vacunas, seguidos con 32.240 dosis administradas a las personas institucionalizadas, 34.051 los grupos de riesgo por patologías o 24.150 a trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios.

Por sexos, 284.920 dosis de vacuna antigripal han sido administradas a hombres, mientras que las mujeres han recibido 359.042.

COVID-19

En cuanto a la vacunación frente al COVID-19, el registro oficial de la Consejería de Sanidad indica que en el segundo mes de campaña ya han recibido su dosis un total de 330.159 personas, con un 48,3 % de cobertura en personas a partir de 70 años y un 80,6 % de dosis administradas sobre las recibidas. De esa cifra global, 154.335 fueron hombres y 175.824 mujeres.

Por provincias, las personas vacunadas son las siguientes: Ávila, 21.008; Burgos, 46.074; León, 56.449; Palencia, 20.959; Salamanca, 45.130; Segovia, 22.734; Soria, 13.817; Valladolid, 79.036; y Zamora, 24.545. Además, hay que sumar otras 407 personas que no consta procedencia.

Por grupos, el que más se ha vacunado el primer mes de campaña ha sido el relacionado con el riesgo por edad, con 217.646 personas inoculadas; en segundo lugar se sitúan las personas con patologías de riesgo, con 63.824; le siguen aquellas institucionalizadas en residencias, con 34.238; en cuarto lugar aparecen los trabajadores de centros sanitarios, con 5.101 profesionales vacunados frente al COVID-19; y en quinta posición están los trabajadores de centros sociosanitarios, con 4.893 vacunas.

VRS

Por último, la campaña para la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), un patógeno causante de bronquiolitis y neumonías refleja en el balance acumulado desde el inicio de la campaña, 1 de octubre, hasta el 1 de diciembre un total de 8.477 niños que han recibido la dosis del anticuerpo nirsevimab en sus diversas formulaciones, lo que significa un 92,8 % de cobertura en los niños nacidos entre abril y septiembre de este año y un 93,2 % en los nacidos a partir del 1 de octubre.

Por provincias, las personas inmunizadas han sido las siguientes: Ávila, 554; Burgos, 1.375; León, 1.346; Palencia, 528; Salamanca, 1.033; Segovia, 629; Soria, 326; Valladolid, 2.102; Zamora, 501; y 'No consta', 110.

La inmunización se realiza, en general, mediante la administración de una sola dosis de nirsevimab (en algunos casos, dos dosis, en función del peso) durante la campaña 2025-2026, para todos los niños nacidos entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

En función de la fecha de nacimiento, la administración se realizará en el hospital o en el centro de salud: los nacidos a partir del 1 de octubre recibirán el anticuerpo monoclonal en el hospital al nacimiento; y los nacidos entre los meses de abril a septiembre, se realiza una campaña específica al principio de la temporada VRS, durante el mes de octubre, administrando la dosis en el centro de salud o centro de vacunación habitual.

La Dirección General de Salud Pública quiere incidir en que los bebés nacidos entre abril y septiembre aún están a tiempo de recibir nirsevimab y que, cuanto antes se inmunicen, mejor. Igualmente, los nacidos a partir de octubre, si no hubieran recibido el anticuerpo en el hospital de nacimiento, pueden recibirlo con posterioridad en su centro de vacunación y se recomienda disminuir al máximo la demora.

Como novedad en esta temporada, la Consejería de Sanidad ha incluido la vacunación frente a virus respiratorio sincitial (VRS) en personas institucionalizadas en centros de personas mayores y en centros de atención a la discapacidad. Igualmente, se vacuna a personas de 50 o más años a las que se ha realizado un trasplante de órgano sólido (TOS) o trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) en los dos últimos años o un trasplante pulmonar, independientemente del tiempo transcurrido. Se utiliza para ello la vacuna recombinante adyuvada frente a VRS.

Hasta el pasado jueves 27 de noviembre, se han administrado 41.013 dosis de la vacuna frente a VRS, el 82 % de las disponibles. Por provincias, se han administrado 3.020 en Ávila; 5.804 en Burgos; 6.981 en León; 3.383 en Palencia; 6.253 en Salamanca; 2.522 en Segovia; 2.181 en Soria; 6.903 en Valladolid y 3.905 en Zamora. En 61 casos no consta la provincia.

Por motivo de vacunación, el grupo mayoritario son las personas institucionalizadas (40.289 personas), 169 personas con TPH, 164 con TOS y 388 sin especificar indicación o por prescripción facultativa.