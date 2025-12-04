La Junta amplía en 10 millones los programas mixtos de empleo

Publicado por ICAL Aranda De Duro Creado: Actualizado:

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, anunció ayer que la Junta ampliará en diez millones de euros la convocatoria regional para atender la totalidad de solicitudes que cumplan los requisitos.

La consejera explicó que Castilla y León convocó este año 38 millones de euros para financiar estas acciones, pero «dada la cantidad de demanda y el éxito de estos programas vamos a ampliarlo en 10 millones más». Según indicó, esta dotación permitirá impulsar más de 240 proyectos en la Comunidad, de los que el 85 por ciento serán gestionados por entidades locales. «Unos 40 millones aproximadamente irán dirigidos a las entidades locales y los ocho millones restantes, a organizaciones sin ánimo de lucro», detalló.

García subrayó que estos programas permiten formación en sectores clave y un contrato laboral financiado por la Junta, lo que «aumenta la empleabilidad de los participantes y refuerza servicios públicos municipales».

La consejera hizo el anuncio durante su visita a Aranda de Duero (Burgos) para analizar los programas mixtos de formación y empleo que realiza el ayuntamiento con la colaboración económica del ECyL. El municipio cuenta con el mayor número de talleres de la provincia y es el único que mantiene uno de orientación turística.

García recorrió la bodega de las Ánimas, donde los alumnos del itinerario «Aranda gestión turística sostenible 3» realizan prácticas y visitas guiadas, y destacó «el compromiso con el empleo» del Consistorio, al que agradeció su implicación. «Este programa es el único de toda la provincia centrado en ese objetivo, así que enhorabuena y muchas gracias», señaló.

Además, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo aprobó conceder un importe de 700.038 euros a 1.548 trabajadores afectados afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de la relación laboral o de reducción de jornada, fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en causa de fuerza mayor temporal o en aplicación del mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo, en centros de trabajo de Castilla y León.

Los beneficiarios se vieron afectados por un ERTE durante al menos 10 días en el periodo comprendido entre el 1 de junio del 2024 y el 30 de abril del 2025, y con una base de cotización no superior a los 4.000 euros mensuales.

Recibirán una ayuda que oscilan entre los 100 y los 3.000 euros, en función del número de jornadas de afección que hayan sufrido, y podrán compatibilizar esta ayuda con otras destinadas a la misma finalidad, siempre que la suma de las percepciones — incluido, en su caso, salario y/o prestación por desempleo — no supere el cien por cien de su retribución bruta mensual.

La convocatoria Atrer 2025, se enmarca en una mejor situación del mercado laboral que se traduce en un descenso de los trabajadores afectados por ERTE. Sin embargo, el número de trabajadores beneficiarios se han incrementado, pasando de los 1.363 beneficiarios de la convocatoria del pasado año a los 1.548 de la convocatoria de este año. Además, el Bocyl recogió que deniega la ayuda a 148 solicitantes e inadmite tres solicitudes por resultar extemporáneas.

Un comunicado de la Junta, recogido por la Agencia Ical, destacó que estos datos evidencian el «éxito» de la modificación de las bases que se ha llevado a cabo este año y que ha permitido llegar a un porcentaje mayor de trabajadores. No en vano, señaló que las modificaciones introducidas buscaban ampliar el número de beneficiarios, además de simplificar la tramitación y agilizar la concesión, implementando criterios de mayor equidad y justicia.

En este sentido, se eliminaron las restricciones en función del tamaño de la empresa, se incluyeron los trabajadores afectados como consecuencia de una resolución judicial en un procedimiento concursal, se suprimió con carácter general la necesidad de presentar el certificado de empresa y se estableció una cuantía fija de diez euros por jornada de suspensión.