Tres días para decidir si la muerte de Esther López queda en nada o va a juicio

El padre de Ester López participa junto a decenas de personas en una concentración frente a los juzgados de Valladolid durante la audiencia preliminar del juicio por el asesinato de Esther LópezRubén Cacho

La jueza del caso Esther López, la joven de Traspinedo que desapareció el 13 enero de 2022 y su cadáver fue encontrado 23 días más tarde en una cuneta, decidirá en un plazo máximo de tres días si abre juicio oral con jurado popular contra el único acusado en el caso, Óscar S.M., después de la audiencia preliminar celebrada esta mañana y en la que las acusaciones y la defensa mantuvieron sus posturas.

En un trámite que apenas duró 14 minutos, y en el que tanto el abogado de la familia de Esther López, como el de su hermana, comparecieron por videoconferencia, el Ministerio Fiscal ratificó su petición de condena de 18 años de prisión para el acusado, mientras que los padres de víctima reclaman 39 años, ya que al delito de asesinato por el que piden 25 años, suman otros como omisión del deber de socorro, detención ilegal, contra la integridad moral y conducción temeraria. Mientras tanto, la hermana de la fallecida reclama 35 años de prisión.

Mientras tanto, las abogadas de Óscar S.M. volvieron a sostener que no existen indicios ni motivos suficientes para inculpar a su defendido, además de confirmar que han recurrido la denegación de las pruebas solicitadas. Según recalcaron no se puede llegar a una audiencia preliminar de una vista con jurado popular con los «escasos indicios que existen y que han sido desmontados, uno por uno, por esta defensa».

Insistieron que han reiterado la práctica de una serie de pruebas que se deben realizar antes del inicio del juicio oral y argumentaron que, de ninguna manera pretenden dilatar un proceso que ha estado cuatro años en fase de investigación. En este sentido, explicaron que las pruebas que han solicitado no supone ni un día de retraso, «ya que son pruebas que están en manos de la UCO y que nosotros no tenemos, como son las fotografías de la autopsia». Además, también han solicitado un oficio sobre otro teléfono que tenía la víctima y un informe a la Junta de Castilla y León para que determine si el cuerpo cuando apareció presentaba rasgos de haber estado 21 días a la intemperie en una zona plagada de fauna. De momento, según indicaron, ambas pruebas no han sido admitidas.

Al mismo tiempo, explicaron que su defendido, además de soportar una acusación infundada durante cuatro años, se tiene que enfrentar en actos formales como el celebrado esta mañana a “insultos, amenazas y acoso”.

Por otra parte, y durante la audiencia preliminar decenas de amigos y familiares de Esther López se concentraron a la puerta de los juzgados en la calle Angustias para reclamar justicia

Las acusaciones se basan en el informe de la Guardia Civil que sostiene que el fatídico 13 de enero de 2022 Esther y Óscar fueron a la casa de este y allí se registró una discusión entre ambos que llevó a la joven a abandonar el lugar a pie. Apoyándose en la localización de los teléfonos móviles de ambos, el Instituto Armado sostiene que supuestamente la atropelló en las inmediaciones de su casa, en la urbanización de El Romeral de Traspinedo, sin que diera aviso al 1-1-2, algo que la hubiera salvado la vida. Horas después de su fallecimiento, según se desprende de los informes de la Guardia Civil, Óscar habría llevado el cadáver de la joven hasta la cuneta en la que fue hallado.