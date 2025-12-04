La Junta retira el proyecto de ley de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castllla y León ha anunciado este jueves que retira el proyecto de ley de modificación de la Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género al entender que el PSOE ha anunciado ya su rechazo a aprobar esta nueva normativa.

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), quien ha anunciado que intentarán buscar una mayoría diferente en la próxima legislatura para tratar de aprobar una norma sin actualizar desde 2010, cuando fue consensuada la primera normativa autonómica en esta materia.