La Junta pagará en enero los atrasos de 2025 y aplicará el alza salarial acumulado del 4%

La Junta aplicará en la nómina de enero la subida salarial del cuatro por ciento pactada por el Gobierno con los sindicatos para 2025 (2,5 por ciento) y 2026 (1,5 por ciento) y abonará también los atrasos de este año en un apartado específico, con una cuantía global estimada de 400 millones de euros.

El Gobierno publicó ayer en el BOE el acuerdo de subida salarial para los empleados públicos, el 2,5 por ciento con retroactividad para 2025, y la subida para 2026, del 1,5 por ciento, así como para 2027 y 2028, hasta un 11,4 por ciento global para esos años. En este sentido, remarcó que el decreto permite pagar las subidas de 2025 hasta el 1 de diciembre de 2028, pero la Junta lo hará en el mes de enero, con lo que ensalzó «la velocidad muy rápida» que «imprime» el Ejecutivo regional al pago a sus empleados. Carlos Fernández Carriedo explicó que la Junta paga a los empleados de la Administración regional 5.000 millones de euros en retribuciones al año, a los que se suman los salarios de las universidades y de los centros de educación concertados, hasta un gasto en personal de 6.000 millones. A esa cuantía, dijo, hay que aplicar el 2,5 por ciento de subida que no se abonó en 2025 y que consolida en 2026, y el crecimiento para el año que viene del 1,5 por ciento, es decir, en enero se aplica un cuatro por ciento de aumento salarial, más el abono del 2,5 por ciento con carácter retroactivo de este año. «Un 6,5 por ciento de 6.000 millones, que supone 400 millones», aclaró.