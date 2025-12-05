La Junta concede 48,9 millones en ayudas al alquiler a 21.000 personas

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta concedió 48,9 millones de euros —de los que 15,5 millones los ha aportado el Gobierno central– en ayudas al alquiler, ayuda de la que sen beneficiado 21.006 personas, de los que 6.280 son menores de 36 años, que han contado con 17 millones de euros, «lo que refleja la apuesta decidida del Ejecutivo autonómico por facilitar la emancipación de este colectivo», según se puso de manifiesto durante la Comisión de Seguimiento del Pacto por las Familias, firmada por la Junta y las entidades del Tercer Sector, y que se reunión para hacer balance del acuerdo.

Estas ayudas en materia de vivienda cubren, de media el 50% de la mensualidad –unos 2.500 euros anuales–, si bien en el caso de los jóvenes el porcentaje se eleva y oscila entre el 60 y el 75 por ciento del alquiler si estos residen en el medio rural. Estas subvenciones corresponden a 2024. En base a esta Comisión de Seguimiento, a la que asistieron representantes de casi todas las consejerías, así como Unicef, EAPN, Poicyl y Proyecto Hombre, Castilla y León es la comunidad en la que más llegan estas ayudas en proporción a su población. En total, la Junta ha destinado 111 millones a la inserción laboral de los colectivos en riesgo de exclusión. Además de vivienda, también se han abordado ámbitos esenciales para trabajar por la inclusión de los colectivos más vulnerables, como la educación, el empleo o los servicios sociales. Fue Alfonso Fernández Mañueco quien firmó este pacto junto a 45 entidades del Tercer Sector.

Durante el encuentro se ha analizado la respuesta de la Junta a las necesidades del colectivo más vulnerable, como son las personas sin hogar. El importe global destinado a este grupo crece un 13 por ciento, y pasará de los 434.000 a los 491.000 euros. En lo que respecta a la atención diurna o en albergues, la cantidad casi se duplica, de modo que se pasa de 184.000 euros a 347.000 euros. Por último, los recursos destinados al alojamiento de personas migrantes se incrementa un 55 por ciento de los 546.000 euros a los 850.000 euros. Durante la reunión, se han analizado las medidas que se «han intensificado» durante este año en materia educativa, que «va de la mano de la reducción de la pobreza infantil y del acceso a todas las familias a una educación gratuita desde el principio». En ese sentido, se ha abordado la gratuidad de 0 a 3 años y el fomento de la escolarización en el periodo de 3 a 6 años que, si bien no es obligatorio, es una «vía clave para paliar las desigualdades».