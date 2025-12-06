UPL defiende en el Día de la Constitución el derecho a la autonomía leonesa

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha defendido este sábado, cuando se conmemora el 47 aniversario de la Constitución, que esta norma básica "habilita la creación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa", integrada por las provincias de León, Salamanca y Zamora.

"Esta región histórica formada por las provincias de León, Salamanca y Zamora estaba oficialmente reconocida al aprobarse la Constitución", ha argumentado UPL en un comunicado, en el que apelan a los artículos 2 y 143 de la Constitución para defender lo que consideran un "derecho constitucional" que se ha "hurtado por intereses ajenos".

La creación de esta autonomía aportaría a este territorio, según la UPL, una gestión propia que facilitaría su desarrollo y contribuiría a frenar la despoblación que sufren estas tres provincias desde 1983, cuando comenzó la andadura autonómica de Castilla y León: "Entre las tres provincias leonesas han perdido 180.000 habitantes", ha lamentado la UPL.

En este sentido, los leonesistas han lamentado que este territorio esté "sufriendo una pésima gestión" por una Comunidad que no sienten como propia y a la que ha atribuido los incendios forestales que afectaron especialmente a estas tres provincias.

Los integrantes de la UPL se ven "olvidados y sin capacidad de exigir" sus derechos como autonomía, con referencias al cierre de la ruta ferroviaria de la Plata.

“Nuestro futuro está en nuestras manos”, ha resumido la UPL, que ha advertido de que no renunciarán al "derecho constitucional" para crear una autonomía.EFE

orv