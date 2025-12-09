Boom extranjero en Castilla y León

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

España se ha consolidado como país receptor de inmigración pero los patrones de concentración de la población de origen extranjero han cambiado. Si en los primeros años del siglo se aglutinaba en la vertiente del Mediterráneo, las zonas insulares y Madrid, con una presencia muy escasa del resto del territorio, a lo largo de las dos últimas décadas, la población extranjera se ha desplegado en la mayor parte de la superficie geográfica nacional. Pese a mantenerse una mayor densidad en zonas concretas, el fenómeno de la inmigración ha llegado a todos territorios. Un claro ejemplo es Castilla y León, que se ha convertido en la comunidad con el tercer mayor crecimiento de inmigrantes de España desde el año 2021, tras aumentar un 26 por ciento.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan la cifra de los residentes extranjeros en la Comunidad en 184.135 en 2024 frente a los 144.110 registrados en 2021. El año pasado, aumentó un 9,6 por ciento pero el mayor incremento tuvo lugar en 2023, tras subir un 14,2 por ciento. Casi la mitad de esa población inmigrante reside en capitales de provincia (48,3 por ciento) aunque más de uno de cada cuatro extranjeros vive en el ámbito considerado «rural profundo», en municipios de menos de 2.000 habitantes, al suponer el 27,6 por ciento del total.

En este sentido, el CES relaciona los «llamativos» aumentos de población extranjera en Castilla y León en términos porcentuales por el «creciente» asentamiento en entornos rurales y la importancia de la mano de obra extranjera en sectores como la agricultura. Además, precisa que son datos que hay que interpretar a sus «muy bajos» volúmenes de partida.

Castilla y León, pese a registrar el tercer mayor incremento porcentual de inmigrantes en los últimos tres años, acapara solo el tres por ciento de la población nacida fuera de España, no necesariamente de nacionalidad extranjera, por los procesos de nacionalización. Es la séptima tasa más baja del país.

El informe del Consejo Económico y Social también menciona aspectos relacionados con el empleo de las personas migrantes y permite observar que las personas trabajadoras migrantes suponen el diez por ciento del total de la población activa de Castilla y León, por debajo de la media española, del 15,9 por ciento. En cuanto a la participación laboral de la población extranjera, el INE indica que entre 2006 y 2024 el 53 por ciento del aumento de los extranjeros ha pasado a formar parte de la población activa de la Comunidad. En concreto, el 59 por ciento en el caso de los hombres y el 47 por ciento en las mujeres. El dato de afiliación media anual en 2024 es de 67.537 personas extranjeras afiliadas al régimen general en Castilla y León y 10.471 al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. El informe del CES confirma que la población migrante representa así ya una quinta parte de la población residente en España y resulta «esencial» para sostener el crecimiento económico, el empleo y las pensiones. En este sentido, los últimos datos de la Seguridad Social recogen que los trabajadores extranjeros suponen ya el el 10,4 por ciento en Castilla y León

