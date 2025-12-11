Rafael Delgado desvía toda la planificación eólica hacia el fallecido Tomás Villanueva

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El que fuera viceconsejero de Economía de la Junta y también secretario general de esta consejería, Rafael Delgado, aseguró hoy en el juicio de la denominada «trama eólica» que se viene celebrando en la Audiencia Provincial de Valladolid, que toda la planificación eólica de la Comunidad estaba controlada directamente por el entonces consejero de Economía y vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva y que él nunca ordenó la paralización de ningún parque.

Delgado, principal encausado en la denominada «trama eólica» y que se enfrenta a una pena de 36 años de cárcel y multas por 236 millones de euros, también acusó al entonces director general del del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), Ricardo González Mantero, de «proteger» a Tomás Villanueva y de atribuirle a él órdenes que nunca dio.

A preguntas del Ministerio Fiscal, Delgado también insistió en que él nunca indicó qué empresas debían convertirse en socios locales, aunque reconoció que, por indicación del propio Villanueva, era público que se favorecía a las mismas, y también recalcó que tampoco presionó a ninguna sociedad para que vendiera sus participaciones a otras.

En su declaración, Delgado explicó que Villanueva pactó con REE cómo se asignaban los cupos de evacuación en función de la capacidad de los distintos nudos y explicó que fue este acuerdo con REE y la «avalancha» de proyectos que se recibieron entre 2002 y 2004 lo que provocó que se pusiera en marcha el sistema de avocación, por el que la autorización administrativa debía contar con el visto bueno del viceconsejero. Según explicó, desde la propia REE se recomendó a la Junta centralizar en un único órgano la autorización administrativa de los parques. En todo este proceso, según recalcó, él solo se dedicaba a firmar las autorizaciones que procedían de la Dirección General de Energía y Minas.

Delgado también hizo referencia a la existencia de una caja fuerte en su domicilio en la que fue guardando dinero en metálico procedente de la explotación agraria de sus padres. Estos fondos, que luego fueron utilizando en diferente adquisiciones, los recibió desde principios de los años ochenta hasta finales de los noventa.

Así, reconoció que aunque los ingresos familiares, sumando su sueldo y el de su mujer, podrían rondar los 90.000 euros anuales, gracias a los ahorros de la caja fuerte pudo hacer frente entre los años 2005 y 2006 a la compra de un apartamento en Comillas (Cantabria), escriturado en más de 250.000 euros; de una vivienda en Simancas, por la que abonó 330.000 euros, y de un turismo de alta gama que le costó 55.000 euros.

Cabe señalar que mientras el apartamento de Comillas era propiedad de Alberto Esgueva y de la que entonces era su mujer, María del Mar Moreno, con quien estaba en trámites de separación, la vivienda de Simancas, que había sido el domicilio familiar de ambos, solo estaba a nombre de la ex de Esgueva.

Además, explicó que los fondos procedentes de la explotación familiar estaban en pesetas.