La Guardia Civil rescata a un octogenario tras dos días semiconsciente en el suelo de su casa

La Guardia Civil ha rescatado a un hombre de 86 años que llevaba dos días semiconsciente y echado en el suelo de su domicilio en Hornillos de Eresma, en Valladolid, sin poder pedir ayuda, y que tras ser auxiliado por los agentes fue trasladado por emergencias sanitarias en estado muy grave al hospital de Medina del Campo.

Según ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado, fue una vecina la que alertó el pasado domingo tras dos días sin noticias del anciano.

Pese a disponer de llave de la vivienda, la vecina no había logrado acceder al interior debido a que la puerta principal estaba atrancada con un pestillo.

Los agentes constataron que la puerta estaba bloqueada y, al llamar al propietario por su nombre, escucharon débiles gemidos de auxilio desde el interior.

Ante la gravedad de la situación, los Guardias Civiles posicionaron el vehículo patrulla junto a la tapia trasera de la vivienda, accediendo al patio, tras saltar desde el techo del mismo.

En el patio, la puerta trasera también se encontraba cerrada, por lo que los agentes utilizaron una maza hallada en el lugar para forzar la cerradura y conseguir entrar en la vivienda. En el interior, percibieron un fuerte olor y localizaron al anciano en una de las habitaciones, echado en el suelo y en estado semiconsciente.

Una vez localizado el vecino en el interior de la vivienda, los Guardias Civiles comprobaron su delicado estado de salud y, de manera inmediata, le prestaron los primeros auxilios básicos y acompañaron al afectado, manteniéndolo atendido y estabilizado hasta la llegada de los servicios sanitarios de emergencias.

Con ello, el anciano pudo recibir atención inicial en el mismo domicilio, lo que resultó fundamental para preservar su vida hasta que fue trasladado en estado muy grave al Hospital de Medina del Campo por los equipos médicos del 112.