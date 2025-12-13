CC OO urge una revisión de todos los colegios de León tras hundirse parte del tejado del CEIP Trepalio de Trobajo del Camino

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

CC OO exigió hoy a la Junta la revisión “urgente” de todos los colegios tras conocer el hundimiento de parte del tejando del CEIP Trepalio, de Trobajo del Camino (León), cuyos alumnos de Infantil han sido trasladados, de forma temporal, a la Casa de la Cultura de la localidad.

En un comunicado, el sindicato recuerda que ya denunció, hace un mes, “las graves deficiencias y problemas estructurales de muchos de los centros públicos leoneses”, con presencia de humedades, mal aislamiento, instalaciones eléctricas defectuosas o elementos mal anclados a las fachadas, entre otros.

“Apenas un mes después de nuestra denuncia, nos encontramos con el hundimiento parcial de este tejado, del que también denunciamos la situación de la instalación eléctrica y las deficiencias estructurales de muchos centros. Exigimos un plan de choque de inversión pública por parte de las administraciones locales y autonómica para revertir las décadas de abandono”, dijo el secretario general de CCOO Enseñanza, Víctor Bejega.

Asimismo, añadió que es necesaria una revisión “urgente” de todos los centros educativos y establecer un calendario de intervenciones inmediatas para acabar con los problemas más graves. “No puede ser que las denuncias de todos caigan en saco roto y seguir mirando para otro lado”, advirtió el sindicalista.

Por eso, insistió en la necesidad de que las administraciones asuman sus responsabilidades, “abandonando su juego político y electoralista”, y se establezca un programa “inmediato, urgente y coordinado” para solventar las cosas.