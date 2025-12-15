PSCyL: siete primeros espadas nuevos y continuidad en el cartel electoral de León y Valladolid

Publicado por J.A. (Ical) Redacción Creado: Actualizado:

El PSOE de Castilla y León cierra dos semanas intensas de asambleas locales para confeccionar la candidaturas con las que se presentarán a las elecciones autonómicas de marzo. En las listas provinciales a las Cortes, siete «primeros espadas» serán nuevos en principio, mientras en León y Valladolid se apuesta por la continuidad de dos mujeres, Nuria Rubio y Patricia Gómez, que se alzaron con la victoria en 2019 y 2022.

Los socialistas llevarán de 'número uno' en las provincias a tres mujeres y seis hombres, sin que se mantenga ninguno de los antiguos colaboradores del exsecretario autonómico Luis Tudanca, de los que en la duodécima legislatura ya no habrá ni rastro en las Cortes, pues ni Ana Sánchez, ni Diego Moreno, ni José Luis Vázquez volverán al parlamento.

Nuevo será el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ratificado en octubre sin someterse a primarias al no haber más aspirantes. Abrirá la lista de Soria con la incógnita de quien será su «número dos», si bien algunos apuntan a Esther Pérez, que ya fue procuradora, una decisión que la Ejecutiva del PSOE de Soria adoptará previsiblemente mañana. Lo mismo ocurrirá en Burgos, donde el secretario de Organización, Daniel de la Rosa, tomará el relevo del senador Luis Tudanca con el reto de mantener los cinco procuradores de su circunscripción cosechados en las dos últimas citas electorales. Irá acompañado de los mismos números dos y tres, Virginia Jiménez y Luis Briones, de Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

En Palencia, los socialistas se encomiendan al alcalde de Dueñas, Miguel Ángel Blanco, portavoz socialista en la Diputación y vicepresidente del Comité Autonómico del PSOE, quien sustituye en el primer puesto a Jesús Guerrero Arroyo, que dejará las Cortes. Encabeza una lista totalmente renovada sin Consolación Pablos y Rubén Illera.

El PSOE de Zamora, con un pacto de inicio, colocará de «número uno» a Iñaki Gómez, secretario provincial de Organización, en sustitución de Ana Sánchez, vicepresidenta segunda de las Cortes y responsable de Organización del PSCyL durante una década, que dejará la cámara. La meta: conservar sus tres procuradores.

En Salamanca todo parece indicar que Fran Díaz, exsenador y exsecretario autonómico de Juventudes Socialistas, será el 'número uno'. Sustituirá a un histórico, Fernando Pablos, procurador desde el año 2011. El desafío es sumar un cuarto procurador a sus tres actuales.

Otro joven Sergio Iglesias, secretario de Organización del PSOE de Segovia, se perfila como cabeza de lista. Tomaría el relevo de José Luis Vázquez, a quien precisamente ha sustituido este año en la cámara autonómica. Los socialistas confían en lograr un tercer parlamentario. En marzo elegirá siete representantes, uno más que ahora.

Los socialistas abulenses se decantan por una mujer, María del Carmen Iglesias, portavoz socialista en la Diputación y concejal en Arenas de San Pedro, quien sustituirá a Miguel Hernández Alcojor, de Candeleda, quien sin embargo se ha postulado para seguir de parlamentario.

En León, la agrupación provincial más numerosa de la Comunidad, bastión socialista, Nuria Rubio, vicesecretaria general del PSCyL, volverá a encabezar la lista a las Cortes, pese al tropiezo de esta semana. En 2019 se estrenó en las Cortes y logró que su lista se impusiera con seis parlamentarios, si bien en 2022 perdió dos y se quedó con cuatro por el «empuje» de la UPL, aunque el PSOE repitió como el partido más votado.

Patricia Gómez Urbán, portavoz socialista en las Cortes, será la cabeza de lista de Valladolid, a falta de que el lunes se reúna la Ejecutiva del ministro Óscar Puente, de viaje estos días en China, ya que tiene que aprobar la propuesta definitiva. Su candidatura ha logrado en 2019 y 2022 cinco representantes y la primera posición en votos.