Puente 'amenaza' con regresar

Óscar Puente concluyó este sábado su agenda oficial en China con una visita a la compañía Changchun Railway Vehicles, empresa desarrolladora de trenes con capacidad de circular a una velocidad de hasta 350 kilómetros por horar.Ministerio de Transportes

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asegura «no descartar en absoluto» la opción de regresar al Ayuntamiento de la capital vallisoletana, al afirmar que, «cuanto más va a Valladolid, más ganas le entran», por lo que remarca que la «puerta a volver no la he cerrado nunca ni la cerraré nunca, porque mi casa es Valladolid».

Respecto a la problemática con el alcalde León, José Antonio Diez, a cuenta de la llegada de los trenes de la antigua Feve al centro de la ciudad, el ministro asegura que el secretario de Estado, José Antonio Santano, se ha reunido con el regidor y ha alcanzado un acuerdo en torno a cuál era la solución que tenía que propiciarse en la capital leonesa en relación con este tema. «En todo caso, yo no me considero enemigo de José Antonio, ni tengo nada contra él, ni mucho menos contra León», concluye.

Puente, que está de viaje en China, califica el mandato de Jesús Julio Carnero como el «peor gobierno de la historia de la democracia de la ciudad».

«Cuanto más voy a Valladolid, y voy poco, por desgracia, noto que el ambiente cada vez está más enrarecido». Es por ello que apunta que su «vocación siempre fue ser alcalde de Valladolid y decir que no voy a volver nunca, sería mentir». «Hay algo dentro de mí que me dice que eso no se ha cerrado bien», traslada rn una entrevista publicada por El Mundo de Castilla y León .

Ante las elecciones autonómicas del mes de marzo, el ministro subraya «tener esperanza» y no «pesimismo» sobre los comicios, por lo que manifiesta que Carlos Martínez «va a ganar las elecciones en Castilla y León». «Yo creo que tenemos motivos para tener esperanza», afirma.

En materia de infraestructuras y sobre el tercer carril entre Tordesillas y la conexión con Palencia, Puente aclara que la licitación «va a ser inmediata», es decir, «para ya». «Si no antes de fin de año, a primeros de año ya», recalca y adelanta que en primavera se pondrán en funcionamiento 34 kilómetros de la Autovía del Duero (A-11). «Nunca en la historia de España se han abierto 34 kilómetros de autovía de golpe, o de autovía de golpe, nunca», comentó.

En el ámbito ferroviario, señala que es necesario adoptar «algún cambio» en las comunicaciones con Lugo, lo que servirá «probablemente», según se anunciará en breve, para «poder poner una frecuencia pronto por la mañana», sobre todo de comunicación vía alta velocidad con Zamora, porque «dicen que esa frecuencia es la que más se utilizaba para ir al médico, las gestiones que tenía que hacer la gente en Zamora, y también va a servir para conectar con otros servicios de alta velocidad».

Preguntado por si las tiene «tiesas» con la alcaldesa socialista de Palencia, Miriam Andrés, a cuenta también del soterramiento, del paso del AVE y de las obras, Puente deja claro que no mantiene ningún enfrentamiento con ella. «Será ella la que se las tiene conmigo. Pero yo no».