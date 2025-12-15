La Agrupación Socialista de La Sobarriba respalda por unanimidad a Nuria Rubio como cabeza de lista para las Cortes

La procuradora y vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, en una imagen de archivo.DL

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Agrupación Socialista de La Sobarriba, en la provincia de León, eligió por unanimidad a Nuria Rubio como cabeza de lista provincial del Partido Socialista de León a las Cortes de Castilla y León en una asamblea que contó con una participación de más del 95 por ciento de la militancia, que mostró su respaldo “firme y mayoritario” a la candidatura.

El secretario general de La Sobarriba, José Pellitero, puso en valor la trayectoria política de Nuria Rubio y su trabajo “constante y comprometido durante casi seis años en el parlamento autonómico”, al tiempo que destacó que “su labor en defensa de la provincia de León es su mejor carta de presentación”. “Su trabajo ha sido impecable, ejerciendo una defensa permanente de los intereses de toda la provincia”, añadió.

“La asamblea coincidió en señalar que Nuria Rubio es la mejor opción para encabezar la lista provincial por su experiencia, conocimiento del territorio y capacidad de trabajo, así como por su implicación directa en los problemas reales de León y de sus municipios”, trasladó Pellitero.

Tras la elección de Nuria Rubio, la militancia respaldó también las candidaturas de Luis Negro, Nuria Alonso y Ángel Fernández, completando una propuesta que refleja “unidad, solvencia y compromiso político”.