Castilla y León convoca más de 1.000 plazas para Sanidad

El Boletín Oficial (Bocyl) ha publicado este lunes, 15 de diciembre, la convocatoria de 680 plazas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, a través de concurso-oposición, de la categoría de licenciado especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

De estos puestos, 430 corresponden a las ofertas de empleo público de 2023 y 2024, y otras 250, a la oferta de empleo público para 2025, según ha precisado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En la convocatoria de 2025 para personal estatutario figuran, además de las 250 plazas para Medicina Familiar y Comunitaria, otras once para Anestesiología y Reanimación, diez para Cirugía General y Aparato Digestivo, 15 para Cirugía Ortopédica y Traumatología, diez para Otorrinolaringología, doce para Radiodiagnóstico, diez de Urgencias Hospitalarias, otras diez para Urgencias y Emergencias, 200 para Enfermería, 50 para auxiliar administrativo, 45 para celadores y siete para técnico superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, lo que supone un total de 630 para personal estatutario.

Además, el Bocyl ha publicado otras 40 plazas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de la categoría de licenciado especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas del Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a la oferta de empleo público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2022. Esta oferta incluye también 14 plazas de inspector médico y 11 de subinspector médico.