UPL critica al PP por vincular la Navidad con la identidad de Castilla y León

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reprochado al secretario regional del PP, Francisco Vázquez, que haya calificado la Navidad como una fiesta para celebrar la identidad de la comunidad.

El comentario, difundido en un vídeo publicado este jueves en redes sociales, ha generado malestar entre los leonesistas, que consideran "lamentable" la afirmación.

En la grabación, Vázquez —también vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, felicita la Navidad al afirmar: "En estas fiestas celebramos esta identidad que nos hace únicos" y subraya que los nuevos desafíos deberán afrontarse desde "la unidad que siempre nos ha definido".

El presidente de UPL, Carlos Javier Salgado, ha respondido con ironía en la red social X: "Yo pensaba que se celebraba la Navidad…", y ha criticado que se intente vincular estas fechas con una identidad común que, según la formación leonesista, "no existe".

UPL ha recordado que hasta 1983 la Región Leonesa y Castilla eran "dos regiones oficial y formalmente separadas", y ha denunciado que la comunidad autónoma actual es "birregional, sin identidad única".

"Lo que siempre nos ha definido en León, Zamora y Salamanca es precisamente la falta de arraigo a Castilla y León, que sentimos ajena y que no responde a las necesidades de la Región Leonesa", ha subrayado el partido.

Los leonesistas también cuestionan la "supuesta unidad" mencionada por Vázquez, que a su juicio se limita a que "dos regiones históricas compartan una misma comunidad autónoma desde 1983, en contra de lo establecido en la Constitución, que reconoce el derecho de las regiones a su autonomía".