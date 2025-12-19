El Comité Autonómico del PSOE ratifica las listas para las autonómicas, con la continuidad de cabezas de cartel en León y Valladolid

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Comité Autonómico del PSOE, máximo órgano entre congresos y reunido la última vez en septiembre, ratificó hoy las listas confeccionadas para las elecciones autonómicas que se celebrarán en el mes de marzo, en las que figuran siete ‘primeros espadas’ nuevos, mientras que en las provincias de León y Valladolid se apuesta por la continuidad de dos mujeres, Nuria Rubio y Patricia Gómez, que se alzaron con la victoria en 2019 y 2022, según recogió Ical.

Además, solo ocho de los actuales 28 procuradores socialistas de la undécima legislatura seguirán en las nuevas candidaturas: las propias Nuria Rubio, por León, y Patricia Gómez, por Valladolid, además de Pedro González y Laura Pelegrina, también por la provincia vallisoletana, Virginia Jiménez, Luis Briones y David Sáinz-Aja, por Burgos, y Sergio Iglesias, por Segovia. Con la aprobación de estos nombres, los socialistas llevarán de ‘número uno’ en las provincias a tres mujeres y seis hombres.

Durante su intervención, el secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, que encabeza la lista por Soria, hizo alusión a la gestión del jefe del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, e invitó a los asistentes a “cambiar la resignación del PP por el optimismo e inconformismo”; las “faltas de respeto por la empatía, la guerra de guerrillas por un proyecto colectivo propio”; la “desvergüenza por la transparencia”; “la corrupción” de los ‘populares’ en la Comunidad “por la rendición de cuentas”; así como “abrir las puertas y ventanas de la Administración”.

También señaló que “este hilo de esperanza, con una sonrisa, hay que trasladarlo a la gente”, con lo que animó a trabajar en ello. “El primero que está cansado soy yo, pero no me faltan ganas, nos vamos a partir el pecho, trabajar con cada uno de los candidatos para poder pisar el terreno”, sostuvo Martínez, quien defendió que, a pesar “del momento complicado”, el partido “ha realizado de nuevo un ejercicio de democracia interna, frente a los que no tienen candidato, que nos iban a pillar a contrapié”. “Resulta que los únicos que hace los deberes a tiempo somos nosotros”, sentenció.

Asimismo, remarcó que la candidatura “cumple con los principios estatutarios de la paridad, ahora por obligación, antes por moralidad, pero también los criterios territoriales”; y aludió a la “gente que tiene que entender que la guerra de guerrillas se ha acabado” y que la “defensa de cada provincia pasa por un esfuerzo colectivo que aúne”, para lo que “se suma un equipazo que tiene que ser una realidad, para que el PSOE sea el espejo sobre el que se refleje la sociedad”.

Candidaturas

Así, si se tiene en cuenta los 28 procuradores actuales del Grupo Socialista en las Cortes y los escaños que aportó cada una de las nueve provincias, el PSOE contaría con la figura de Carlos Martínez, por Soria; a los que se suman cinco por Burgos, encabezados por el secretario de Organización, Daniel de la Rosa, y seguido por Virginia Jiménez, Luis Briones, Aída Estrella Paredes y David Sáinz-Aja; otros tantos por Valladolid, Patricia Gómez Urbán, Pedro González, Laura Pelegrina, Sergio García y Ana Casado.

Le siguen cuatro por León: la propia Nuria Rubio, vicesecretaria general del PSCyL, Mario Rivas, alcalde de Villablino; María Isabel Fernández y Benjamín Fernández; además de tres por Palencia, con la cabeza visible del alcalde de Dueñas, Miguel Ángel Blanco, portavoz socialista en la Diputación y vicepresidente del Comité Autonómico del PSOE, junto a Pilar García y Cristian Delgado, como números 2 y 3; tres más por Salamanca, el exsenador Fran Díaz, Noelia Merino y Miguel Ángel Luengo; y otros tres por Zamora, Jesús Iñaki Gómez, secretario provincial de Organización, además de Patricia Martín y Javier García Martín.

Dos aportaría Ávila (en el caso de repetir resultados), con María del Carmen Iglesias, portavoz socialista en la Diputación y concejal en Arenas de San Pedro, e Iván Zazo; y otros tanto llegarían de Segovia, con Sergio Iglesias, secretario de Organización del PSOE provincial, como cabeza de cartel, junto a Paloma Ramírez como número 2, pero a los que se podría sumar Carlos Fraile de Benito, dado que la provincia suma un nuevo procurador en estos comicios gracias al aumento de población.