Martínez ya se ve perdedor y ruega a los ciudadanos olvidar a Sánchez al votar

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, señaló que en las elecciones de marzo de 2026 «no se examina» el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «sino 40 años de gobiernos de la derecha en Castilla y León y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, un señor que en siete años apenas ha tenido tres presupuestos y que abrió las instituciones a la extrema derecha y faltó al respecto a los bomberos forestales y a las mujeres» con su proyecto «contrario a derechos de la mujer» para la «no interrupción del embarazo». «Eso es lo que no podemos propiciar ni alentar», dijo.

Así lo trasladó durante su intervención en el Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León, celebrado en Valladolid, en el que se ratificaron las listas que concurrirán a los comicios en el tercer mes del año, según recogió Ical.

Igualmente, consideró que se ha configurado un equipo, «detrás de un proyecto», que trasladará «una manifestación clara al PP»: «Que no existe una alternativa diferente que no sea el PSOE». A su juicio, la ciudadanía «tiene que entender que en estas elecciones o se elige a un Gobierno del PP con 40 años, más cuatro, o un PSOE con sus nueve provincias trabajando de forma coordinada, al unísono, los que planteen una formulación de gobierno diferente a la que hemos tenido hasta la fecha», que lance un mensaje que «tiene que caer nítido». «Mañueco o nosotros, tiene que ser una realidad. Ese mensaje tiene que calar», apuntó, «pero no como cuestión caprichosa», señaló, «ni porque toque ante esa anomalía democrática», sino porque son «cuatro décadas del PP, ya que, argumentó, «ninguna comunidad o país europeo ha sufrido tras los años de dictadura 40 años de gobierno».

Por otro lado, el secretario autonómico del PSOE pidió al Comité Autonómico «hacer lo de siempre, lo que está en el ADN socialista», y señaló que «antes partidos que doblados», respecto al «dolor» por los casos de acoso, para apelar al feminismo: «No voy a eludir el elefante dentro de la habitación, no desde el punto de vista del maquillaje, sino desde un punto de vista que tenemos que afrontar».

«Los que aspiramos a asumir la responsabilidad de Gobierno estamos rearmado; aunque dolidos por el contexto que nos rodea, pero plenamente convencidos de la necesidad de propiciar un cambio para esta Comunidad este próximo mes marzo», vaticinó, para añadir que el PSOE «está en pie de guerra en favor del feminismo, de la igualdad de oportunidades de la ciudadanía, para afrontar y enfrentarnos a aquellos que niegan la desigualdad de la mujer, en pie de guerra contra los que niegan las oportunidades, contra los que quieren hacernos invisibles en 40 años». «El PSOE está en pie, armado y rearmado», sentenció.

Martínez agradeció la «responsabilidad» de las nueve ejecutivas cuando «hay que decidir, de forma complicada, en torno a las personas que tienen que configurar una candidatura». «Llevo casi 20 años al frente de la Alcaldía de Soria y el momento más complicado es tener que elegir entre los compañeros, tener que decirles que tienen que dar un paso al lado y que tiene que jugar en otra parte del terreno de juego», dijo.

Igualmente, lanzó una mensaje para la «necesidad de un atrevimiento al cambio, la necesidad de escuchar para ver que el PSOE estaba en pie; que venía aquí a mirar de frente a los problemas, a no ignorarlos, sino a enfrentarlos, en un compromiso para tener un préstamo de confianza». «Y hoy, una vez más, el PSOE está aquí atendiendo a la llamada de la sociedad castellana y leonesa para desarrollar un proyecto vital, abordar un futuro de ilusión, y es lo que queremos representar», defendió.

Tras 177.000 kilómetros recorridos, abundó, que «no se han hecho ni en avioneta ni en helicóptero, sino a pico y pala», Martínez apeló a «poder entender que la realidad de las comarcas de la Montaña Palentina, Gredos, Laciana, Tierras Altas de Soria o Béjar, están clamando por un cambio por la confianza que nos han robado en estos 40 años», si bien no escondió, dijo, la «autocrítica», en un momento que debe llegar tras estar en la oposición.