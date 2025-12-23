Las Cortes habilitan día para que Quiñones tramite la ley de agentes ambientales

Publicado por ICAL Redacción Creado: Actualizado:

La Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó ayer la habilitación de la primera quincena de enero del próximo año como período extraordinario de sesiones para sustanciar la comparecencia sobre incendios forestales del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y tramitar la proposición de ley de agentes medioambientales, en lo que supone la recta final de la undécima legislatura.

La decisión de la Mesa se ajusta a lo recogido en el artículo 23.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, tras solicitar la habilitación de la primera quincena de enero la mayoría absoluta de los procuradores, ya que tanto el Grupo Socialista como Vox lo habían pedido para que el consejero de Medio Ambiente hiciera balance de los incendios forestales de este año.

En concreto, se sustanciará la comparecencia de Suárez-Quiñones ante la Comisión de Medio Ambiente para que a petición de Vox informe sobre la gestión de la campaña de incendios, así como del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. De hecho, los de Santiago Abascal habían presentado su solicitud el 5 de septiembre, si bien seguía pendiente.

También, los socialistas pidieron el pasado 3 de diciembre que compareciera el consejero de Medio Ambiente ante su comisión para hacer un análisis sobre los resultados del operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León durante la campaña del año 2025.

Desde la Junta han trasladado de forma reiterada que Suárez-Quiñones está a disposición del parlamento para comparecer, para lo que es necesario que la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente, que preside la ‘popular’ Beatriz Coelho, fije una fecha y lo convoque para que acuda a las Cortes.

Nueva ley

Por otra parte, la Mesa de las Cortes permitirá que la Comisión de Medio Ambiente tramite la proposición de ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad, registrada en mayo por UPL-Soria YA, si bien no se tomó en consideración hasta el pasado 26 de noviembre. En un inicio, se descartó su toma en consideración ante el informe contrario de la Junta que alegó criterios de carácter técnico y un aumento de los gastos, que cifró en diez millones de euros.

La Mesa de las Cortes acordó el pasado 4 de diciembre remitir la proposición de ley a la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y acordó que se tramitara por el procedimiento de urgencia. De esta forma, abrió un plazo de presentación de enmiendas finalizará a las 14.00 horas de mañana, 23 de diciembre.

La propuesta para habilitar un periodo extraordinario de sesiones viene amparada por el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 23.5 señala que “las Cortes de Castilla y León se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos ordinarios de sesiones se celebrarán entre septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y junio, el segundo.

Las sesiones extraordinarias habrán de ser convocadas por su presidente, con especificación del orden del día, a petición de la Junta, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los procuradores, y serán clausuradas una vez agotado dicho orden del día.