El PSOECyL constituye el Comité Electoral con el reto de "acabar con la era Mañueco»

El PSOE de Castilla y León ha constituido ya su Comité Electoral ante las próximas elecciones autonómicas que tendrán lugar en la Comunidad en el mes de marzo.

Tras la aprobación de su estructura hace varios días en el Pleno de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) y su ratificación en el Comité Autonómico celebrado el pasado viernes, el Comité Electoral ha comenzado a “sentar las bases de lo que será el diseño de la precampaña y la campaña”.

Asimismo, ha tenido conocimiento de los avances del Programa de Gobierno con el que Carlos Martínez concurrirá a los comicios y ha iniciado los trabajos con las candidaturas de las nueve provincias. Fuentes socialistas explicaron que el Comité Electoral se ha conjurado para “poner pie en pared” y “acabar con la era de Fernández Mañueco, considerado en muchos sectores de la sociedad y la política nacional como el peor presidente autonómico que hay en España y el peor que ha tenido Castilla y León en su historia democrática”.

El Comité Electoral considera que frente a la “desastrosa” gestión de Mañueco, Carlos Martínez “goza de la credibilidad que le dan 20 años de buena gestión al frente del Ayuntamiento de Soria y que ha sabido defender en Bruselas los intereses de Castilla y León y de sus agricultores y ganaderos”.

Asimismo, el Comité Electoral inicia el trabajo para “movilizar” a una ciudadanía “harta” de los siete años de Fernández Mañueco “repletos de compromisos vacíos e incumplidos”.