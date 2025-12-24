Sen reafirma el «compromiso» del Gobierno de Sánchez con la Comunidad

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, presenta la acción del Ejecutivo central en la Comunidad y repasa las inversiones de los distintos ministerios y la evolución de los principales indicadores sociales durante 2025.Miriam Chacón

Valladolid

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, destacó ayer en Valladolid el «compromiso» del Ejecutivo central de Pedro Sánchez en la Comunidad después de que los recursos entregados a la Junta para financiar sus servicios públicos hayan aumentado un 38 por ciento, con respecto a los siete años anteriores. Algo que, precisó, se traduce en 15.500 millones de euros adicionales. Una cifra que se suma a la condonación parcial de la deuda autonómica, que permitirá reducirla un 26 por ciento respecto a 2023. «Todo ello tiene un impacto directo y positivo en la calidad de vida de la ciudadanía, por que las inversiones van acompañadas de políticas sociales», aseguró, además de reafirmar el apoyo del Ejecutivo central con Castilla y León hasta el final de la legislatura en 2027.

Con motivo de la presentación del balance de la acción del Gobierno de España en la Comunidad, Sen subrayó, según recogió la Agencia Ical, la inversión total de 4.481 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que ya ha beneficiado a más de 83.000 personas y entidades en Castilla y León. De esta cantidad, remarcó, más de la mitad (56 por ciento) procede directamente de convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado. Entre los principales proyectos, citó los los 232 millones del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (de los que 115 millones van la planta de Renault en Villamuriel); los 150 millones del Perte Agro (124,8 millones para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad del regadío); los 35 millones del Perte Erha para energías renovables para la Central Hidroeléctrica Depuradora Reversible de Navaleo en Torre del Bierzo; los 4,5 millones del Perte Chip para el Centro de Supercomputación de León, así como importantes inversiones ferroviarias como la Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo (192,5 millones) o la integración del ferrocarril en Palencia (51 millones).

Consciente de que las inversiones en infraestructuras son “importantísimas” para mejorar las comunicaciones en Castilla y León y ser la “mejor” política de cohesión territorial, el delegado del Gobierno valoró que las inversiones en esta materia subieron en 48 millones de euros en comparación al periodo anterior. Citó que las licitaciones en infraestructuras ferroviarias este años han alcanzado los 792 millones de euros, lo que supone multiplicar por seis las cifras de 2017. En este sentido, sacó pecho con los 360 millones de euros invertidos desde 2018 en la Autovía del Duero (A-11) y las actuaciones en la red ferroviaria convencional y de alta velocidad.

Añadió el esfuerzo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que ha invertido más de 736 millones de euros en Castilla y León desde 2018, con una subida del 1.877 por ciento respecto al Gobierno anterior. Unas actuaciones que han permitido avanzar en la conectividad digital del medio rural, con la extensión de la fibra óptica; apoyar la digitalización de pymes y autónomos a través del Programa Kit Digital, que cuenta con más de 156.000 beneficiarios y casi 193 millones de euros; y reforzar el empleo público, con 24.590 empleados públicos más que en la etapa previa. “Digitalizar es acercar oportunidades, con conectividad, y permite contar con una administración pública más ágil”, aseveró.

Seguridad, una “prioridad”

Nicanor Sen también sacó pecho con el refuerzo del Gobierno de España con los medios materiales y humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un incremento de 877 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, tras la reducción de efectivos con el anterior Ejecutivo. A su juicio, estas mejoras han contribuido que Castilla y León se sitúe como la quinta comunidad más segura del país. “La seguridad es una de las prioridades del Estado”, sentenció.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha destinado a la Comunidad cerca de 12 millones de euros para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como 11,5 millones de euros para el Plan Corresponsables, reforzando así las políticas de igualdad y conciliación.

El repaso de Nicanor Sen también incluyó el dinero que ha ido al sector primario de la región, de la mano del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Recordó que la PAC benefició en 2024 a más de 66.000 agricultores y ganaderos con 1.261 millones de euros, a los que se suman 631 millones del Feader para desarrollo rural y más de 256 millones de euros en ayudas extraordinarias por la sequía y la guerra de Ucrania.

En el ámbito de la vivienda, el Ministerio competente ha invertido mas de 530 millones de euros a través de los Planes Estatales de Vivienda, el Plan de Recuperación, el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, el Bono Joven de Alquiler y las actuaciones de Casa47, contribuyendo a mejorar el acceso a la vivienda y la rehabilitación del parque residencial.

El Ministerio de Industria y Turismo ha incrementado su inversión en Castilla y León en un 12 por ciento desde 2019, alcanzando los 525,2 millones de euros, impulsando proyectos estratégicos vinculados a la modernización industrial, la competitividad empresarial y el turismo sostenible.

Por último, el delegado del Gobierno hizo referencia a dos pilares del Estado del Bienestar como la educación, donde Castilla y León ha recibido 1.311 millones de euros del Ministerio en los últimos siete años, con un incremento presupuestario del 144 por ciento, pasando de 82,86 millones en 2018 a más de 202 millones en 2025. A ello se suman 384 millones de euros para Formación Profesional entre 2020 y 2025, que han permitido alcanzar un récord de casi 49.000 estudiantes. Y el otro, la sanidad, que ha contado con una inversión cercana a los 21 millones de euros, destinada a distintos programas sanitarios, de los cuales aproximadamente la mitad se han orientado a reforzar la Atención Primaria y mejorar la capacidad del sistema público de salud.

Inversiones que, a su juicio, demuestran la apuesta del Gobierno de España por “vertebrar Castilla y León para que el progreso llegue a cada comarca, independientemente de donde vivan los ciudadanos, ya sea en el ámbito urbano como rural”.

10.223 millones para 2026

Nicanor Sen expuso que en 2026 la Comunidad percibirá una cifra “récord” de 10.223 millones de euros, un 7,5 por ciento más que el presente ejercicio, al tener en cuenta las entregas a cuenta y la liquidación de 2024. Además, la senda de déficit propuesta para el Gobierno de España para el periodo 2026-2028 le permitirá un margen fiscal superior a los 256 millones de euros.

Por último, el delegado del Gobierno mencionó, según Ical, que las políticas laborales del Gobierno de España dan resultados “muy positivos” en Castilla y León, que roza los 997.000 afiliados, casi 80.000 más que en 2018, mientras que la tasa de paro baja hasta el 8,6 por ciento. También, se felicitó por que el número de contratos indefinidos haya crecido un 188 por ciento desde 2019, hasta alcanzar los 236.443 en la Comunidad. Por otro lado, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 1.184 euros beneficia a 97.900 castellanos y leoneses.

En relación a las pensiones, recordó que Castilla y León cuenta con más de 635.000 beneficiario, con una pensión media de 1.317 euros mensuales. En el caso de las prestaciones de jubilación, con 414.000 beneficiarios, con una cuantía media que ha aumentado en más de 400 euros al mes desde 2018, hasta situarse en 1.511 euros.

IMV y dependencia

Por su parte, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha beneficiado desde su creación a 146.000 personas en la Comunidad, y actualmente alcanza a 102.321 beneficiarios. El bono social eléctrico llega a 115.035 perceptores, mientras que la financiación estatal para dependencia alcanzó en 2024 la cifra “récord” de 326 millones de euros, cuadruplicando el gasto de años anteriores.