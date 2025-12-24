La Junta prorroga por segunda vez los Presupuestos para llegar a las urnas

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León aprobará en el último Consejo de Gobierno del año la prórroga presupuestaria de 2026, tras no conseguir una mayoría parlamentaria en las Cortes con las que sacar adelante el proyecto de ley de Presupuestos que presentó el presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Así lo ha confirmado ayer el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha explicado que será a lo largo del próximo ejercicio cuando el futuro Ejecutivo autonómico que surja de las elecciones de marzo tenga que crear las partidas necesarias para afrontar, entre otras cuestiones, la subida salarial de los empleados públicos.

Carriedo la ha cifrado en unos 400 millones de euros en 2026, mientras que ha reconocido que cuestiones como la reforma del operativo de incendios tendrá que esperar al menos en los cambios que implican modificaciones legislativas, mientras que otros que puedan realizarse por mecanismos de inferior rango legal serán afrontados por esa vía. La Junta ha prorrogado los presupuestos de 2024 para el año 2025 y ahora para 2026 hasta la fecha de las nuevas elecciones. Es la quinta vez en los últimos seis años que lo hace.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la prórroga presupuestaria mantendrá los compromisos adquiridos por la Junta con los sectores afectados por los incendios forestales y por los trabajadores del operativo. Entre ellos, ha mencionado la continuidad de las ayudas a familias, agricultores, ganaderos y pymes perjudicados por los fuegos, así como la ejecución de diversas inversiones medioambientales, entre ellas actuaciones de repoblación forestal y dotaciones para maquinaria pesada.

También ha recordado que el Gobierno autonómico continúa con el desarrollo de los compromisos asumidos con los representantes sindicales, encaminados a mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal del operativo de incendios. Y ha garantizado el carácter público del servicio, la extensión anual de la jornada de los trabajadores fijos discontinuos y su incorporación como personal fijo.

Fernández Carriedo ha señalado que "todo aquello que no requiera rango de ley se llevará a cabo mediante los instrumentos disponibles", si bien ha reconocido que las medidas que implican cambios legislativos deberán abordarse en una futura legislatura, "siempre desde el diálogo".