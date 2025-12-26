La Junta concede los primeros 16.360 bonos infantiles de 200 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publica hoy en el BOCYL la concesión de un total de 16.360 bonos infantiles como resultado de una resolución parcial de esta convocatoria. El número de solicitudes válidas presentadas hasta la fecha supera las 35.000 por lo que el resto de las solicitudes presentadas y que no se incluyen en esta primera resolución, se encuentran pendientes de subsanaciones y comprobaciones necesarias, y serán resueltas en las próximas semanas. El presupuesto asignado para esta convocatoria es de 16 millones de euros.

El Bono Infantil es una ayuda de 200 euros por cada menor a cargo de entre 4 y 12 años para ayudar a las familias en su conciliación familiar. En esta primera resolución 11.911 familias recibirán un total de 16.360 bonos, ya que muchas familias cuentan con varios menores a su cargo.

La Junta de Castilla y León es plenamente consciente de las nuevas realidades y necesidades familiares y de ahí su impulso con nuevas medidas en materia de familia. El Bono Infantil es un apoyo e incentivo más para facilitar la crianza de los hijos, la conciliación de la vida familiar, personal y laboral y un reconocimiento a las familias por su aportación a la sociedad.

Conciliamos no tiene techo

Hoy la Vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado estos datos durante su visita a los participantes en el programa Conciliamos en el Ceip Nuestra Señora de la Asunción de Salamanca. En estas fechas se encuentra activo el programa para el periodo navideño, en el que 3.108 niños disfrutan, juegan y aprenden en los centros adscritos para que sus padres puedan continuar con toda normalidad sus actividades profesionales. Isabel Blanco ha podido saludar a los 55 niños que, durante esta semana, se encuentran participando en ‘Conciliamos’. La semana próxima serán 46 menores.

El programa ‘Conciliamos’, es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que los padres con hijos de entre 3 y 12 años —o 14 cuando precisen de necesidades educativas especiales— puedan conciliar familia y trabajo los días laborales no lectivos. De este modo, durante las vacaciones de verano, Navidad, Semana Santa y los días de Carnaval, los niños reciben una atención lúdica mientras sus padres se encuentran realizando sus actividades profesionales. Es decir, uno de los requisitos para inscribirse en esta iniciativa es que la familia necesite conciliar precisamente porque los progenitores se encuentran laboralmente activos.

En 2025 han participado 25.451 niños en todas las ediciones, 3.224 niños más que en 2024, es decir, un 15% más. De ellos, el 49,5% participantes son del medio rural. Como se ha adelantado antes, en esta edición de Navidad, va a participar un total de 3.054 menores, según los datos que se disponen hasta la fecha, frente a los 2.363 de la edición del año pasado, es decir, 691 más. También ha crecido el número de centros, 121 frente a 97 de la Navidad de 2024. En Salamanca, concretamente, participarán 295 niños frente a 240 del año pasado. La Junta financia este programa con 4,4 millones de euros, una cuantía que ha crecido de manera importante desde el comienzo de la legislatura a medida que han ido aumentando exponencialmente los participantes.

De este modo, durante esta Navidad, los centros escolares adheridos abren sus puertas —previo convenio con los Ayuntamientos, encargados del mantenimiento, mientras que la Junta financia monitores, materiales y contenidos— para que los menores participen en talleres y otras actividades, como deportes o yincanas, que combinan aprendizaje y diversión y cuya temática central es el periodo navideño.

Durante la visita, la vicepresidenta ha repartido, entre los participantes más mayores de ‘Conciliamos’ en el centro salmantino, la guía de recursos y apoyo realizada por los niños y jóvenes que integran el Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia. En ella se muestran, en lenguaje claro y sencillo, todos aquellos servicios dirigidos a ayudar, en el ámbito de la salud mental, a los niños y niñas de Castilla y León.

Tratándose de una apuesta prioritaria del Gobierno autonómico, el programa ‘Conciliamos’ lleva desde 2013 con los precios congelados. Las familias abonan la cuantía correspondiente en función de la renta: es gratuito para aquellas cuyos ingresos no superen los 9.000 euros, las familias numerosas de categoría especial, si alguno de sus miembros es víctima del terrorismo o de la violencia de género o bien tengan menores bajo el sistema de protección a la infancia bien se hayan hecho cargo de niños de otras nacionalidades que se encuentren dentro de un programa de acogida temporal. Mientras, aquellas familias con una renta entre los 9.000 y los 18.000 euros abonarán cuatro euros al día, mientras que el precio será de seis euros si superan ese umbral.

Para que esta iniciativa pueda desarrollarse, es necesaria la concurrencia de un número mínimo de niños en función de la población del municipio: en las localidades de menos de 3.000 habitantes, se precisa de un mínimo de cinco participantes, mientras que, en las comprendidas entre 3.000 y 20.000, son ocho. Para los municipios más grandes, una quincena. Es decir, la condición es que se inscriba al menos ese número de menores, pues ya no hay requisito de número de habitantes. Además, en aquellos núcleos de población de más de 20.000 habitantes, hay posibilidad de servicio de comedor.

Este programa es crucial para todos los padres y madres trabajadores de Castilla y León, puesto que tienen la opción de dejar a sus hijos en un entorno seguro, divertido y de aprendizaje mientras ellos pueden continuar sus labores profesionales con total normalidad. Pero, además, con la extensión total de este recurso a cualquier rincón de la Comunidad, la Junta cumple con el compromiso de ampliar los servicios de conciliación a todo el territorio, sobre todo al medio rural.

‘Conciliamos incluye’

En aras de fomentar la igualdad de oportunidades entre todos los niños castellanos y leoneses, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades impulsó la variante inclusiva del programa: ‘Conciliamos incluye’, que echó a andar en 2021 y está dirigido a niños de entre 3 y 12 años que acudan a centros de alta complejidad socioeducativa incluidos en el ‘Programa 2030’ —impulsado por la Junta para mejorar, precisamente, la situación social y educativa de estos entornos—. También se desarrolla en periodos vacacionales, con la salvedad de que estos niños pueden asistir aunque sus padres no presenten necesidades específicas de conciliación.

No obstante, cuando se perciba que estos menores precisen de un mayor apoyo para lograr mantenerlos dentro de un ambiente socioeducativo adecuado, podrán asistir a esta variante de ‘Conciliamos’, en aras de favorecer una mayor y mejor integración social. Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con las entidades del Tercer Sector, por ser más conocedoras de estas realidades al trabajar a pie de calle.

Apoyo a las familias

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral es un eje prioritario dentro de la estrategia de apoyo a las familias de la Junta de Castilla y León. No en vano, se encuadra en un ambicioso ‘Plan Familias’ dirigido a las 300.000 que, en la Comunidad, cuentan con menores de 25 años. Se trata de un amplio conjunto de medidas que engloba todas las ayudas, recursos, programas y servicios a disposición de los núcleos familiares castellanos y leoneses. Conciliación y corresponsabilidad se aúnan en uno de los principales objetivos, que son, a su vez, palanca para favorecer la igualdad dentro del seno familiar, el apoyo a estos y un freno al descenso de la natalidad. Precisamente, las políticas de conciliación es el segundo de los bloques de este Plan, que trata de facilitar la crianza de los hijos, en el que se incluye el programa ‘Conciliamos’, pero también otros recursos esenciales para las familias castellanas y leonesas.

Por ejemplo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades realiza el mayor esfuerzo económico, en este ámbito, para fomentar la natalidad mediante el ‘Bono Nacimiento’, con 20 millones de euros. Una ayuda económica para hijos nacidos o adoptados durante el año. Hasta la fecha, se han concedido más de 20.499 bonos y cuenta con más de 1.600 establecimientos adheridos. Una ayuda que duplica la cuantía máxima de 2.500 a 5.000 euros por hijo.

En cuanto a la conciliación, la ayuda de 750 euros por hijo de 0 a 3 años para sufragar servicios que faciliten la organización familiar y la corresponsabilidad, el ‘Bono Concilia’, cuenta con una financiación de 11 millones de euros con los que, el pasado ejercicio, se concedieron 13.376 subvenciones, un 25 % más que al inicio de legislatura.

El programa ‘Crecemos’ es un recurso esencial para la conciliación en el medio rural para padres con hijos de entre 0 y 3 años que en 2026 llegará a 263 municipios, poniendo al servicio de las familias 3.945 plazas y más de 400 profesionales. Un recurso que se ha pasado de 5 a 8 horas y en el que se incluyen las vacaciones escolares y que va a contar con una financiación de 9 millones de euros.

Además, la Junta destina dos millones de euros a las subvenciones para las familias que trasladen su residencia al ámbito rural de Castilla y León desde otras comunidades autónomas.