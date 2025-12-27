Amenaza con una navaja y un bate de madera a un compañero

Publicado por Efe Valladolid Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Nava del Rey (Valladolid) por supuestamente amenazar con una navaja y un bate de madera a un compañero de trabajo en el interior del establecimiento de hostelería en el que trabajan.

La Guardia Civil ha detallado que los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas del 22 de diciembre, cuando el responsable del establecimiento alertó telefónicamente a la Guardia Civil, informando que un trabajador había amenazado con una navaja y un bate de madera a otro trabajador, en el interior del local. Inmediatamente, una patrulla de la Guardia Civil, se desplazó al lugar y localizaron al trabajador que se encontraba en estado de embriaguez.

Tras visionar las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento y entrevistares con los testigos, los agentes lograron interceptarlo y detenerlo. Está acusado de un delito de amenazas.