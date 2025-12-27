Se hacen pasar por guardias civiles para estafar vía Bizum a comercios

Publicado por Efe Valladolid Creado: Actualizado:

Dos hombres, uno en búsqueda y detención por un Juzgado de Badajoz, fueron localizados en la provincia de Zamora y detenidos tras hacerse pasar por guardias civiles y engañar a pequeños negocios de la comarca burgalesa de la Bureba, para que aportaran, vía Bizum, una cantidad económica a cambio de publicidad en falsos eventos, un modo de actuar que les vincula con estafas similares repartidas por toda España.

En un comunicado, la Guardia Civil de Burgos ha detallado ayer que en octubre contabilizaron tres denuncias con el mismo modo de actuación, ya que las víctimas, todas de la misma localidad de la comarca de La Bureba, explicaron que habían recibido una llamada telefónica en el comercio donde trabajaban, identificándose el interlocutor como un guardia civil destinado en el Puesto de la localidad.

Explicaron las víctimas, que el falso agente afirmaba estar organizando una prueba o competición ciclista a nivel local y que les ofrecía la posibilidad de publicidad como patrocinador en el evento a cambio de una pequeña cantidad económica, ingreso que debían efectuar a través del conocido sistema instantáneo de pagos por terminal móvil Bizum, lo que implicaba la imposibilidad de retorno o anulación de la transferencia.

Si surgían dudas durante las conversaciones de la buena fe o sobre la autenticidad del evento, el falso agente esgrimía toda clase argucias o pretextos para convencer a los perjudicados; todo resultó ser una farsa.

Los investigadores no sólo obtuvieron los dos números de teléfono empleados para llevar a cabo el engaño -el utilizado en las propias llamadas a las víctimas y el facilitado para concretar el pago-, sino que lograron identificar la entidad bancaria y la cuenta destinataria del dinero obtenido fraudulentamente.

Las pesquisas determinaron que esos números telefónicos y sus titulares estaban vinculados antes y después con otros muchos hechos similares repartidos por toda la geografía española.

Identificados los presuntos autores -uno de ellos en situación de búsqueda y detención por un Juzgado de Badajoz-, fueron localizados en la provincia de Zamora y trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias; ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Briviesca.

La Guardia Civil ha incidido en que no es la primera vez que se detectan estafas de este tipo, utilizando su nombre o haciéndose pasar por algún integrante de esta; en ocasiones bajo pseudónimos o con el empleo de métodos agresivos y poco ortodoxos para captar anuncios, actitud que no se corresponde con la forma de proceder del Cuerpo.

Es un asunto que afecta a muchas de personas de buena fe que creyendo hacer un bien, apoyar o ayudar a nuestro Instituto (colegios de huérfanos, hermandades, mutuas, fundaciones, eventos, publicaciones, iniciativas, etc.), debidamente “manipuladas”, son inducidas a confusión y contratan la inserción de publicidad o colaboran económicamente, acciones ambas no contempladas por la Institución.

La Guardia Civil remarca la importancia de denunciar éste y todo tipo de hechos delictivos a través del teléfono 062 o por el servicio gratuito de alertas para móvil app alertcops.