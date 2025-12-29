Junta y Ayuntamiento impulsan la difusión de la reina Urraca I de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado hoy, junto al alcalde de León, José Antonio Diez, el programa de actos conmemorativos del noveno centenario del fallecimiento de la reina Urraca I de León, una iniciativa que pone de relieve la colaboración institucional para el reconocimiento de la historia de Castilla y León y la puesta en valor de una de las figuras más relevantes de su pasado medieval.

El consejero de la Presidencia ha subrayado que esta conmemoración “es una oportunidad para acercar una figura clave de nuestra historia común al conjunto de la ciudadanía, reforzando el conocimiento y el orgullo por nuestras raíces”, y ha destacado el papel de la Fundación para los Valores y la Identidad de Castilla y León como instrumento para impulsar proyectos culturales de alcance social, en colaboración con las entidades locales de la Comunidad.

Este respaldo se concreta en una aportación de 300.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León, destinada a la organización de los actos conmemorativos que desarrollará el Ayuntamiento de León. Según ha señalado el consejero, se trata de “impulsar una conmemoración rigurosa, accesible y con proyección social, pensada para llegar al conjunto de la ciudadanía”.

Durante su intervención, el consejero ha puesto en valor la figura histórica de Urraca I de León, a la que ha definido como “una figura excepcional que accedió al trono por derecho propio y gobernó sin tutela masculina en uno de los momentos más complejos de la Edad Media peninsular”. En este sentido, ha recordado que ejerció el poder “con determinación, defendiendo su legitimidad y la cohesión de su reino frente a conflictos políticos, sociales y personales de enorme dificultad”.

Asimismo, ha destacado la necesidad de revisar su legado desde una perspectiva histórica rigurosa, señalando que “durante siglos, su figura fue distorsionada o silenciada; hoy, esta conmemoración nos permite ofrecer una mirada más justa y completa, especialmente en el caso de las mujeres que ejercieron el poder”. El consejero ha recordado que Urraca I de León fue la primera mujer en Europa en ejercer un reinado de pleno derecho, y ha subrayado su carácter pionero también en el ámbito de la igualdad, al promover normas que reconocían los mismos derechos y libertades para hombres y mujeres.

El consejero ha insistido en la vigencia del legado de Urraca I de León, ya que “representa valores de liderazgo y responsabilidad de gobierno que conectan directamente con la realidad actual y que resultan especialmente inspiradores para nuestros jóvenes”. Por ello, ha remarcado que esta conmemoración busca “acercar la historia a la ciudadanía, hacerla más comprensible y útil para entender nuestro presente”.

Las actividades previstas, entre ellas la exposición ‘Reina Ella, Urraca I’, convierten a León en un espacio de referencia para el conocimiento y la divulgación del patrimonio histórico de Castilla y León. Tal y como ha afirmado el consejero, “es una invitación abierta a todos los castellanos y leoneses para participar, conocer de cerca nuestra historia y convertir el patrimonio histórico en una herramienta educativa y divulgativa”.

Por otro lado, González Gago ha anunciado que la Fundación para los Valores y la Identidad de Castilla y León destinará hasta 100.000 euros para conmemorar el noveno centenario de la coronación de Alfonso VII, hijo de la reina Urraca I de León, reforzando así la difusión de la historia del Reino de León y la memoria de sus protagonistas más relevantes.

Con estas iniciativas, la Junta de Castilla y León demuestra su respaldo a la conservación, difusión y puesta en valor de su historia, entendida como una riqueza cultural esencial y como uno de los principales vínculos de identidad entre las instituciones y la ciudadanía, especialmente con las nuevas generaciones.