Más de 250 millones a cuidados

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció ayer tras la reunión del último Consejo de Gobierno del año la aprobación del nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales, que contará con 251 millones de euros de presupuesto para los próximo cuatro años, con el reto de «consolidar la transformación tecnológica del sistema». Con este proyecto, el Ejecutivo que lidera Alfonso Fernández Mañueco busca «mejorar el sistema y ratificar el compromiso de la Junta para que los servicios sociales de la Comunidad sigan siendo los mejores de España».
Según explicó, la autonomía actualmente cuenta con un sistema de servicios sociales «útil, eficaz y moderno, que incorpora la innovación adaptada a los nuevos tiempos». Ahora, con este plan, que explicó «es dinámico», pretenden «consolidar el sistema para seguir siendo referentes a nivel nacional».
Blanco detalló que el Plan Estratégico se estructura en dos grandes apartados: uno de diagnóstico del contexto actual, para establecer «el punto de partida» y el segundo que contempla la planificación estratégica propiamente dicha. En cuanto a la radiografía de la situación actual, la consejera valoró que el plan precedente, ejecutado entre 2022 y 2025, «ha supuesto la modernización y una transformación total e integral del sistema de servicios sociales», con «actuaciones que ya son una realidad, entre las que citó la unidad de valoración de León, la residencia de personas mayores de Salamanca y Zamora, la transformación tecnológica del sistema de servicios sociales, la teleasistencia avanzada (con 62.300 usuarios ya) y el catálogo digital de servicios sociales.
Luz verde al decreto que prórroga por segundo año consecutivo los presupuestos
El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer al Decreto de prórroga de los Presupuestos que se encuentran actualmente en vigor, con el objetivo de «facilitar y clarificar» la gestión diaria de los recursos disponibles en los distintos departamentos de la Junta de Castilla y León. De esta manera, a partir de 1 de enero de 2026, quedan prorrogados los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2024, por segundo ejercicio consecutivo, tal y como señaló el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo. El Decreto tiene cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición final. Así, el artículo primero establece los créditos que se prorrogan y los que no, siguiendo lo dispuesto en el artículo 107 de la ley 2/2006.El artículo segundo establece que la disposición de los créditos prorrogados se supeditará en su cuantía al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto vigentes para este ejercicio. La Junta podrá acordar la no disponibilidad de los créditos que estime necesarios para su cumplimiento. El tercer artículo regula el orden y cómo se imputarán los gastos durante el período de prórroga para garantizar el equilibrio financiero en todo momento, de acuerdo con la Orden EYH/1125/2025, de 8 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2025 y las de apertura del ejercicio 2026. Asimismo, se determina que los créditos financiados con recursos finalistas podrán imputarse por la totalidad del gasto elegible correspondiente y, por último, se prevé que el consejero de Economía y Hacienda podrá proponer a la Junta la no disponibilidad de los créditos necesarios para así garantizar la cobertura presupuestaria de las retribuciones del personal.