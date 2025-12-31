Más de 250 millones a cuidados

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció ayer tras la reunión del último Consejo de Gobierno del año la aprobación del nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales, que contará con 251 millones de euros de presupuesto para los próximo cuatro años, con el reto de «consolidar la transformación tecnológica del sistema». Con este proyecto, el Ejecutivo que lidera Alfonso Fernández Mañueco busca «mejorar el sistema y ratificar el compromiso de la Junta para que los servicios sociales de la Comunidad sigan siendo los mejores de España».

Según explicó, la autonomía actualmente cuenta con un sistema de servicios sociales «útil, eficaz y moderno, que incorpora la innovación adaptada a los nuevos tiempos». Ahora, con este plan, que explicó «es dinámico», pretenden «consolidar el sistema para seguir siendo referentes a nivel nacional».

Blanco detalló que el Plan Estratégico se estructura en dos grandes apartados: uno de diagnóstico del contexto actual, para establecer «el punto de partida» y el segundo que contempla la planificación estratégica propiamente dicha. En cuanto a la radiografía de la situación actual, la consejera valoró que el plan precedente, ejecutado entre 2022 y 2025, «ha supuesto la modernización y una transformación total e integral del sistema de servicios sociales», con «actuaciones que ya son una realidad, entre las que citó la unidad de valoración de León, la residencia de personas mayores de Salamanca y Zamora, la transformación tecnológica del sistema de servicios sociales, la teleasistencia avanzada (con 62.300 usuarios ya) y el catálogo digital de servicios sociales.

