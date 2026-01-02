Investigado por estafar a un vecino de Guardo casi 3.000 euros en la compraventa online de un vehículo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Palencia, en colaboración con la de Alicante, dentro de la Operación Tucnur, investigó a un hombre de nacionalidad española como supuesto autor de un delito de estafa en la compraventa online de un vehículo.

Esta operación se inició a finales de agosto de 2025, cuando un vecino de Guardo vio en una conocida web de compraventa de vehículos un anuncio de un SUV. Tras negociar el precio con el supuesto vendedor, realizó una

trasferencia por valor de 2.940 euros, informa Ical.

Tras intercambiar diferentes emails con el supuesto vendedor y recibir constantes excusas para posponer el día de la entrega, la victima comenzó a sospechar de que se trataba de una estafa, extremo que pudo confirmar al ver las fotos de ese mismo vehículo en otro anuncio de la página web, pero por un precio superior.

Tras presentar una denuncia, los guardias civiles encargados de la operación pudieron identificar a la persona que estaba detrás de este delito, procediendo a su investigación y puesta a disposición judicial.