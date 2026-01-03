La Junta apuesta porque las pymes se lancen a los mercados internacionales

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta apuesta porque la pymes y micropymes de Castilla y León salgan a la conquista de los mercados internacionales y lanza un mensaje «muy importante» al tejido productivo: «Exportar no depende del tamaño». El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, deja claro que los apoyos del Gobierno regional para la internacionalización van dirigidos a estas empresas, que son las que lo necesitan.

«A veces pensamos que para exportar hace falta tener un determinado tamaño, hace falta ser una gran empresa y hace falta exportar aquello que no vendes aquí. Y no, exportar depende de tu capacidad de competir», argumenta». El consejero portavoz razona que las granes compañías conocen perfectamente los mercados exteriores por lo que para la Junta «tiene mucho más sentido ayudar a pymes, incluso micropymes». «Este es un mensaje muy importante que podemos decir. Exportar no depende del tamaño», insiste.

Carriedo recuerda que «hay empresas pequeñas que exportan» y cuentan con una parte de sus ventas en el exterior, lo que «les hace ser muy rentables porque exportando se consiguen más márgenes».

«Exportar no depende del tamaño, depende de la capacidad de competir», incide, para advertir de que es preciso tener «productos de alta calidad» porque desde Europa «no se va a poder competir con precios bajos». Asimismo, destacó que es preciso adaptarse a lo que pide el mercado en un contexto internacional «cambiante» con cada vez más competidores. «A esas empresas sí que las podemos ayudar», repite, para apuntar a su objetivo de aumentar el número de actividades exportadoras, en sectores donde hoy no existen o venden poco fuera de las fronteras españolas.

Carlos Fernández Carriedo pone también de relieve las dificultades exportadoras que está empezando a sufrir CyL, con los aranceles de EEUU, o el cierre de mercados como Rusia, por la guerra, o la situación generada en el ucraniano, que distorsiona el mercado europeo. En este contexto, recuerda que Castilla y León fue la primera comunidad que adoptó medidas ante los anuncios del presidente norteamericano Donald Trump. Carriedo sentencia que CyL «no puede renunciar al mercado de EEUU» y reconoce que todavía es «pronto» para saber el efecto de los aranceles «en toda su intensidad», ya que se consolidará en 2026. «Sin lugar a dudas es un problema serio», afirma. Al respecto, explica que la Comunidad, debe compensar estos aranceles «con resituar los productos de Castilla León en términos de máximo nivel de calidad».