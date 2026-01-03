UPL reprocha a Mañueco que "aproveche actos oficiales para hacer campaña para el PP" y lleva el asunto a las Cortes

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! Luis Mariano Santos ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León en las que se refleja el reproche de la formación leonesista al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien consideran que “podría estar aprovechando los actos oficiales para hacer campaña para el PP, por lo que piden que los costes del coche oficial y chófer los asuma el partido y no la institución autonómica”.

En este aspecto, desde UPL lamentan que en los últimos meses el presidente de la Junta estaría “aprovechando su cargo” para “hacer una ruta por diferentes puntos de la Comunidad autónoma, prometiendo proyectos e inversiones sobre los que, obviamente, no podrá ni tan siquiera iniciar los trámites previos en lo poco que queda legislatura, sino que pueden y deben considerarse más bien promesas preelectorales en clave partidista”.

Los leonesistas creen que el presidente de la Junta estaría “aprovechando su cargo no para hacer estrictamente una agenda institucional propia del mismo, sino sobre todo para desarrollar una agenda más partidista y electoralista que institucional”, dado que en estos actos “teóricamente oficiales hace anuncios o promesas en clave partidista preelectoral”, dada la cercanía de las elecciones autonómicas a las que ya anunció que será el candidato del PP.

“Al hacerlo en viajes teóricamente como presidente, lo haría por tanto, con coche oficial y chófer pagado por todos, no por el Partido Popular”, argumentan y exponen que esa situación “estaría generando una desigualdad de condiciones respecto a los candidatos del resto de partidos, cuyos viajes y anuncios se hacen a cargo exclusivamente de sus partidos políticos y no de las instituciones”.

Añaden que esos anuncios hechos por Mañueco en actos oficiales como presidente “pero en clave partidista”, darían al candidato del Partido Popular a presidir la Junta “una notable visibilidad en los medios de comunicación en los últimos meses, que le están sirviendo de precampaña de cara a las elecciones autonómicas, aprovechando su actual cargo para obtener una mayor visibilidad preelectoral”.

Por ello, UPL pide al actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mayor “seriedad y rigor a la hora de emplear los recursos públicos y los actos institucionales”, y le recuerda que “el PP tiene sedes en todas las provincias de la Comunidad”, por lo que le invitan a “hacer los anuncios preelectorales del PP convocando a los medios en las sedes de su partido, no aprovechar su asistencia a actos oficiales para ello”.