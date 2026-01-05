La comunidad se prepara para captar fondos e inversiones europeas en defensa

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Comunidad se prepara para la finalización de las partidas europeas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y pone el foco en el sector de la defensa, el nuevo objetivo europeo que se ha planteado este año «de forma más intensa que quizá ningún otro». El reto, sumar empresas reorientando sus producciones para captar fondos e inversiones. El consejero Carlos Fernández Carriedo, explica que en la UE se está hablando de defensa y seguridad y aunque no se conocen todavía las características o las condiciones para su impulso, «Europa y los países occidentales van a hacer un esfuerzo muy importante en términos de inversiones» en esta materia, «adicionando un mayor porcentaje de su PIB a esta finalidad». «Ahí Castilla y León tiene mucho que decir», sentencia. En este sentido, deja claro que Castilla y León es una autonomía que «no tiene ningún prejuicio respecto a este sector», cuenta ya con empresas dedicadas a esta actividad, y tiene «muchas» actividades de la cadena de valor que «pueden reorientar parte de sus producciones al sector de la defensa y de la seguridad». «No solo las fábricas que hoy ya tenemos que producen para la defensa sino fábricas en otros sectores productivos que pueden formar parte de esta oferta para el sector de la defensa», agrega.

Carriedo aclara que está hablando de que parte del sector del automóvil e industrias asociadas pueden producir para la defensa, así como del aeronáutico y aeroespacial, del químico-farmacéutico, también de bienes de equipo, una parte en el sector textil o en el agroalimentario, que se puede destinar al sector de la defensa con algunas especificaciones muy concretas, o también el ámbito de las TIC, donde «Castilla y León tienen mucha especialización». Recuerda además el consejero que «aquí tenemos el clúster del sector de la ciberseguridad, además de una cierta especialización en este sector que es básico también desde el punto de vista de la defensa». «Tanto por su capacidad industrial, como desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial o la ciberseguridad, la Comunidad puede tener un peso en el sector para los próximos años y ahí nos jugamos mucho, porque va a haber fondos para esa finalidad», resume.

Carlos Fernández Carriedo recuerda que este año se constituyó una mesa del sector de la defensa, con más de 200 empresa participantes, que «ya están o bien esperan estar en este sector, muy importante para nosotros». El consejero remarca que este sector «da estabilidad en el medio y largo plazo, incluso para 30 años, porque son inversiones más estratégicas».